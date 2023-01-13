ظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البلاد إلى 1277ر3 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 33ر0% عن شهر تشرين الثاني/نوفمبرالسابق عليه.

وأرجعت الهيئة الوطنية، وهي المسؤولة عن تنظيم النقد الأجنبي في الصين، زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد إلى التأثير المجمع لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأشارت الهيئة إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وأسعار الأصول المالية العالمية الشهر الماضي، بسبب السياسة النقدية وتوقعات الاقتصادات الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي العالمية.

وقالت إن من المتوقع أن أن تظل احتياطيات النقد الأجنبي بالصين مستقرة بشكل عام، حيث "يتمتع الاقتصاد الصيني بمرونة قوية وإمكانيات هائلة وحيوية كبيرة، وظلت الأسس التي تدعم نموه طويل الأجل قوية".