ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية أن حكومة مدينة طوكيو ستجعل خدمات الرعاية النهارية بالمجان للطفل الثاني منذ الميلاد وحتى سن الثانية.

وذكرت الصحيفة أن الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر نيسان/ أبريل المقبل، تهدف إلى تحمل تكاليف رعاية أطفال الأسر التي لا تغطيها إعانات الحكومة المركزية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحاليا، فإن الرعاية النهارية مجانية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات، بينما الطفل الثاني منذ الميلاد وحتى سن الثانية يحظى بدعم نصف التكاليف فقط.

وتعتزم حاكمة طوكيو يوريكو كويكي الإعلان عن هذه الخطوة في القريب العاجل.