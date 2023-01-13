اتسع عجز الميزان التجاري في فرنسا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في ظل تراجع الصادرات وزيادة الواردات.

وكشفت بيانات هيئة الجمارك الفرنسية أن عجز الميزان التجاري اتسع في تشرين الثاني/نوفمبر ليصل إلى 77ر13 مليار يورو (77ر14 مليار دولار) مقابل 59ر1 مليار يورو في الشهر السابق عليه.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بلغ إجمالي عجز الميزان التجاري 20ر10 مليار يورو.

وتراجعت الصادرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 4ر1% مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما زادت الواردات بنسبة 3ر2%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 3ر 19% بالمئة، فيما ارتفعت الواردات بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 27%.