أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الدنماركي، تراجع معدل التضخم في البلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، في ظل تباطؤ ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار قد بلغ ذروته. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 7ر8?? في كانون الأول/ ديسمبر عام 2022، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكان معدل التضخم في الدنمارك سجل 9ر8% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وجاءت زيادة الأسعار أقل من أعلى نسبة تم تسجيلها في أربعة عقود، بواقع 1ر10?? في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "أربيجرنس لاندسبانك" الدنماركي، جوول بور، في مذكرة، "من المتوقع استمرار الانخفاض في معدل التضخم خلال عام 2023 مع تراجع العديد من العناصر الأساسية"، بما في ذلك انخفاض أسعار المواد الغذائية عالميا، وأيضا أسعار الشحن وتكاليف المواد الخام. وقال مكتب الإحصاء إن الأسعار تراجعت بنسبة 6ر0?? بين تشرين الأول/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر الماضيين، حيث انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 3ر0?? وانخفضت أسعار البنزين والديزل بنسبة 2ر0??. يشار إلى أن البنك المركزي الدنماركي يرى في التضخم أكبر تهديد لاقتصاد البلاد.