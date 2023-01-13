بيروت ـ داود رمال



جال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين أمير عبداللهيان على رئيس مجلس النواب نبيه بري وريس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب والسفارة الفلسطينية في بيروت، وتم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات والاوضاع في لبنان والمنطقة.



وكذلك استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عبداللهيان والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حيث جرى استعراض آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏‏والمنطقة، وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في ‏كيان العدو وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏‏الإقليمية والدولية.



وكان عبداللهيان اكد من وزارة الخارجية، قبل زيارته نصرالله ان «ايران ستبقى دائما وابدا الصديق الصدوق الوفي للجمهورية اللبنانية الشقيقة في السراء والضراء على حد سواء».



واشار الى انه بحث في خلال لقاءاته «تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا على الصعد الاقتصادية والتجارية والسياحية لأننا نعتقد ان هذا التعاون ينعكس إيجابا على مصلحة البلدين والشعبين. ونحن نشعر بسعادة كبيرة عندما نرى ان المشاكل والمتاعب التي يعاني منها لبنان الشقيق تخف يوما بعد يوم».



واوضح عبداللهيان ان «فريقا تقنيا فنيا لبنانيا قام بزيارة ايران واجتمع مع المعنيين في إطار تأمين الفيول والمحروقات التي يحتاجها لبنان من اجل تأمين الطاقة الكهربائية، ونحن مستعدون في إطار الدعم الكامل الذي نود ان نقدمه للبنان الشقيق ان نلتزم بالامور الملقاة على عاتقنا من خلال ذلك الاتفاق. مرة ثانية اريد ان اؤكد وبشكل رسمي ان ايران ومن خلال امتلاك الطاقات العلمية والتقنية والهندسية المتطورة والمتقدمة هي على أتم الاستعداد لإعادة بناء وتأهيل معامل إنتاج الطاقة الكهربائية في لبنان وبناء معامل جديدة لإنتاج هذه الطاقة انطلاقا من التوافق الذي يمكن التوصل اليه مع الحكومة اللبنانية. نحن نعتبر ان الأمن والتطور في لبنان الشقيق هو من أمن وتطور ايران لا بل من أمن وتطور المنطقة برمتها».



وجدد عبداللهيان التأكيد ان «ايران تقف داعمة وبشكل واضح للمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية تجاه تهديدات واعتداءات الكيان الصهيوني على هذين البلدين».



من جانبه، قال عبدالله بوحبيب بعد لقائه عبداللهيان «جرى التباحث في عدد من المواضيع حيث سمعت من الوزير حرص إيران على استقرار لبنان، وأهمية نجاح اللبنانيين في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، كما استمعت منه الى الوضع في إيران على ضوء الأحداث التي شهدتها مؤخرا، وعبرت له عن حرص لبنان على الاستقرار في إيران ورفضه المبدئي تدخل أي دولة في شؤون الدول الأخرى. ولقد وضعنا الوزير في أجواء الاجتماعات الإقليمية التي شارك فها مسؤولون إيرانيون وجرى البحث فيها في قضايا تهم لبنان والمنطقة حيث تبادلنا وجهات النظر حولها».



واضاف بوحبيب انه «تم التباحث في استمرار الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني في ظل تدهور الأوضاع المعيشية حيث عبرنا عن الأمل في نجاح الجهود الطيبة التي تبذلها عدة أطراف في وضع الأزمة على سكة حل يضمن أمن واستقرار المنطقة ورفاه وازدهار الشعب اليمني. كما كان هناك تطابق في وجهات النظر حيال المخاطر الناجمة عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تعتمد سياسات عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة، مما يقوض فرص السلام العادل والشامل في المنطقة. كما أدنا قيام وزير الأمن الإسرائيلي في اقتحام المسجد الأقصى ونحن نطلب مجددا من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها بحق الفلسطينيين».



وردا على سؤال حول نظرة ايران للشغور الرئاسي وهل هناك دور تلعبه من خلال حزب الله في هذا الموضوع، قال عبداللهيان «نحن في ايران لا نتدخل بحال من الاحوال في الامور الداخلية للبنان الشقيق، وبطبيعة الحال نحن ندعو ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية اللبنانية من اجل التوصل الى حل في مسألة الشغور الرئاسي، ونحن على ثقة تامة ان التيارات السياسية اللبنانية لديها الوعي والبصيرة من جهة والتجربة الكافية من جهة اخرى كي تجد مخرجا للشغور الرئاسي وتنتخب رئيسا جديدا للجمهورية اللبنانية في اقرب وقت ممكن».



وردا على سؤال قال عبداللهيان «نحن سعداء بهذا الحوار الذي يحصل بين سورية وتركيا واللقاءات بين مسؤوليها في البلدين، ونعتقد ان هذا الحوار بإمكانه ان ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة البلدين. ونعتقد انها الطريقة الانجع والافضل لإيجاد مخرج لمسألة العلاقات السورية التركية، وبإمكاننا متابعة هذا الامر من خلال الالتزام بمفاوضات إطار آستانة مع إعطاء دور للحضور السوري في هذا الحوار».