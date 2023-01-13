

تجددت الاحتجاجات في شمال غرب سورية، وخرج المئات من أبناء المدن والبلدات في مظاهرات عقب صلاة الجمعة رفضا للتطبيع مع دمشق.



وامتدت الاحتجاجات بين قرى وبلدات إدلب وريفها وصولا الى حارم وكفرلوسين وعفرين واعزاز ومارع ودابق وجرابلس في ريف حلب.



وقام المتظاهرون الغاضبون بالتجمع امام مقر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في اعزاز بريف حلبق، وتداول ناشطون تسجيلات مصورة لقيام المحتجين بمطاردة رئيس الائتلاف سالم المسلط من المظاهرة التي خرجت في المدينة، واجبروه على ركوب سيارته ومغادرة الموقع، مرددين عبارة «شبيحة شبيحة».



وتعرض المسلط، بحسب ما أظهر المقطع، للدفع من قبل أحد المتظاهرين قبيل صعوده إلى السيارة.



وفي مدينة إدلب، أحرق المتظاهرون صور رئيس الهيئة العليا للتفاوض بدر جاموس، ورئيس الائتلاف السابق أنس العبدة، حسبما رصد موقع تلفزيون سورية.