اتهم وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة الولايات المتحدة بالتسبب في ازمة المحروقات الخانقة التي تعيشها مناطق سيطرة حكومة دمشق، اضافة الى ازمة غلاء الاسعار التي تكوي جيوب السوريين وتجعل معظم السلع الاساسية خارج متناول اياديهم.



وقال طعمة إن «الاحتلال الأميركي لأجزاء من الأراضي السورية، بما فيها منابع النفط والعقوبات، تسبب معاناة كبيرة له تتمثل في عدم حصوله على الاحتياجات الضرورية للتدفئة والطبخ والزراعة وغيرها».



ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) أن تصريح الوزير جاء خلال مشاركته عبر الڤيديو في أعمال جلسة افتراضية بعنوان «أمن الطاقة والتنمية.. خارطة طريق للازدهار» المنعقدة في إطار قمة «صوت الجنوب» التي تنظمها الحكومة الهندية يومي 12 و13 الجاري.



ودعا الوزير طعمة الشركات الهندية ذات الخبرة الكبيرة إلى المشاركة في المشاريع في سورية سواء في استكشاف النفط والغاز في البر والبحر واستثمار الصخر الزيتي أو في الطاقات المتجددة سواء الحرارة الأرضية أو الريح أو الطاقة الشمسية.



وأوضح أن البيئة التشريعية للاستثمار تم إنجازها من خلال قانون استثمار عصري يحمل الرقم 18 لعام 2022 وقانون الكهرباء رقم 41 لعام 2022، مبينا أن ضمان الطاقة في المستقبل، لن يكون إلا من خلال التعاون الوثيق بين الدول الصديقة.