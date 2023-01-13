

أصدر وزير الصحة ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالإنابة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة د.احمد العوضي قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2022 بشأن إنشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته، والذي جاء في نصه: يستبدل بنص المادة 4 من القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2018 بشأن انشاء الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتعديلاته النص التالي: يُشكل مجلس ادارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي من 11 عضوا وذلك من التالية اسماؤهم:



٭ فيصل عبدالله حسين المقصيد ـ رئيسا.

٭ ممثل جامعة الكويت (عميد شؤون الطلبة) ـ عضوا.

٭ ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب (عميد شؤون الطلبة) ـ عضوا.

٭ ممثل وزارة التربية ـ عضوا.

٭ ممثل وزارة الصحة ـ عضوا.

٭ ممثل الجامعات الخاصة ـ عضوا.

٭ ممثل وزارة التربية (موجه عام التربية بنين) ـ عضوا.

٭ ممثل وزارة التربية (موجه عام بنات) ـ عضوا.

ذوي الخبرة والاختصاص



٭ سلمان بدر سلمان المرشود ـ عضوا.

٭ د.سلمان حسين حاجي ـ عضوا.

٭ حصة عبدالعزيز الصانع ـ عضوا.