بيروت ـ منصور شعبان



توقفت لجنة إطلاق «شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان» أمام التساؤلات التي أثيرت حول إطلاقها من قبل خمسة نواب، الإثنين المنصرم، وهم: ملحم خلف، نجاة عون، إلياس جرادي، ميشال معوض، وأشرف ريفي.



وأوضحت، في بيان، أن «هذه الشرعة هي مجموعة من المبادئ العامة المستمدة من أحكام الدستور اللبناني والقوانين النافذة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والهدف منها الحفاظ على حقوق المودعين في المصارف اللبنانية».



ولفت البيان الى أن النواب الموقعين اظهروا «بكل شجاعة تضامنهم مع حقوق هؤلاء المودعين والتزامهم بالدفاع عنها»، متمنين «على جميع اعضاء البرلمان الانضمام» اليهم وعدم «الخلط بين الطروحات او الافكار أو الخطط الاقتصادية والمبادئ العامة والحقوق المذكورة في هذه الشرعة، التي لا تدعي بأي شكل من الأشكال ان تكون خطة انتعاش اقتصادي أو خريطة طريق لاسترداد الودائع او أي طرح اقتصادي آخر وهي تترك هذا العمل لنواب الأمة والسلطات العامة والفعاليات السياسية والاقتصادية ولكل القوى الفاعلة في البلاد، مع الاصرار على أن يحترم أي حل يعتمد لأزمة الودائع مبدأ العدالة والحقوق الأساسية للمودعين المدرجة في هذه الشرعة».



جدير بالذكر انه قد سجلت، امس، قفزات جديدة للدولار الأميركي في السوق اللبنانية حيث تخطى 49 ألف ليرة للدولار الواحد.