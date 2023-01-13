ناصرالعنزي



ودع منتخبنا الوطني " الأزرق" بطولة خليجي زين 25 برأس مرفوعة بعدما وقف في وجهه سوء الحظ ومكن المنتخب القطري من التأهل للدور نصف النهائي وذلك بعد تعادل منتخبنا مع البحرين المتصدر 1-1 وتعادل العنابي مع الإمارات بنفس النتيجة،وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ليتساويا الأزرق والعنابي بأربع نقاط ولكن فارق المواجهات كان لمصلحة المنتخب القطري الذي تغلب على منتخبنا بهدف في أول مبارياتهما.



ونقول لجميع اللاعبين " ماقصرتوا" وقدمتم اليوم مباراة بطولية رغم النقص العددي .



وبذلك اكتمل المربع الذهبي حيث سيلتقي العراق مع قطر والبحرين مع عمان الاثنين المقبل.



تقدم الاحمر البحريني بهدف في الشوط الأول عن طريق مهدي حميدان بعد تمريرة متقنة من سيد ضياء حولها بلمسة واحدة داخل المرمى "27" ، وجاء الهدف خلاف ما كان عليه سير المباراة حيث كان منتخبنا نشطا في تحركاته وكان الأكثر سيطرة على الكرة بعدما لعب المدرب بينتو بتشكيلة هجومية تقدمها الثلاثي عيد الرشيدي وشبيب الخالدي ومبارك الفنيني وفي الوسط سلطان العنزي وبدر طارق وفيصل زايد، ونظم لاعبو منتخبنا هجمات سريعة كانت بحاجة إلى اللمسة الأخيرة الصحيحة ، وبعدما سجل المنتخب البحريني هدفه انقلبت الموازين لصالحه مستغلا ارتباك دفاع الأزرق وأضاع فرصتين ثمينتين تصدى لاحداهما سليمان عبدالغفور وخرجت الثانية إلى خارج المرمى حيث لعبت خبرة لاعبي البحرين في تحويل الكفة لصالحهم ولكن الأزرق عاد سريعا وأدرك هدف التعادل برأسية شبيب الخالدي الذي طار لكرة حمد القلاف وحولها داخل المرمى في شوط مثير للغاية "46".



‫وفي الشوط الثاني ادخل مدرب الأزرق أحمد الظفيري بدلا من فيصل زايد لتنشيط خط الوسط وعلي خلف في المقدمة ، ووقع المدافع حمد القلاف في خطأ كبير عندما تعمد الخشونة مع علي نجف وخرج بالبطاقة الحمراء بعد انذارين (68) الأمر الذي شكل صدمة للاعبين بعدما كانوا في حالة نشطة لإضافة هدف ثان ، وانقذ المتألق سليمان عبدالغفور الازرق من هدف محقق "80" ، ورغم النقص العددي قاوم لاعبو منتخبنا هجمات خصمه وشن هجمات لم تكتمل خطورتها.