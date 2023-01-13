أخذت قضية الوثائق الرسمية السرية، التي عثر عليها في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن وفي مكتب كان يستخدمه قديما، بعدا أكبر مع تعيين مدع عام مستقل للتحقيق في هذه القضية التي عزاها سيد البيت الأبيض إلى «قلة انتباه».



وفي حين أعلن وزير العدل ميريك غارلاند أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في هذه القضية، ارتفعت أصوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع الرئيس بشبهة إساءة التعامل مع وثائق رسمية.



وقال غارلاند في تصريح مقتضب «لقد وقعت وثيقة عين بموجبها روبرت هور مدعيا عاما خاصا» لديه «صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون» في هذه القضية.



وأضاف أن هذا القرار اتخذ خدمة «للمصلحة العامة» وأملته «ظروف استثنائية».



وأوضح أن «هذا التعيين يذكر الرأي العام بتمسك الوزارة باستقلال القضاء في القضايا الحساسة جدا، والتزامها اتخاذ قرارات استنادا إلى الوقائع والقانون حصرا».



من جهته، أكد ريتشارد ساوبر، محامي بايدن، أن الرئيس يعتزم «التعاون» مع المدعي العام المستقل.



بدورها، قالت المتحدثة باسم بايدن، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحافي «نحاول القيام بذلك في إطار القوانين»، مؤكدة أن بايدن يعمل بأكبر قدر من «الشفافية».

وقال المحامي ساوبر في بيان «نحن على ثقة بأن التحقيق الدقيق سيظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن قلة انتباه، وأن الرئيس ومحاميه تصرفوا على الفور عندما اكتشف هذا الخطأ».



وأتى بيان المحامي بعيد ساعات على تأكيد الرئيس أنه عثر على «عدد قليل» من الوثائق السرية في منزله.



وقال الجمهوري جيمس كوبر إنه «مع وجود مدع عام خاص أو من دونه»، سيحقق مجلس النواب الذي أصبح للتو تحت سيطرة المحافظين، في «تعامل الرئيس بايدن غير المناسب مع الوثائق السرية.



وحض رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيڤن مكارثي الكونغرس على التحقيق مع بايدن، وقال «على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر»، مشيرا إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.



وكان ترامب قد أطلق على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» منشورا جاء فيه «متى سيعمد مكتب التحقيقات الفدرالي إلى دهم منازل جو بايدن الكثيرة، وربما حتى البيت الأبيض».



وقال فريق بايدن إنه في حال تبين ان أخطاء ارتكبت في التعامل مع وثائقه الرسمية ستبادر الإدارة على الفور إلى تصحيح الأخطاء.

من جهة اخرى، استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض، واشاد بالخطوات التاريخية التي اخذتها طوكيو مؤخرا فيما يخص تطوير استراتيجيتها الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية في مواجهة المخاوف المشتركة بشأن الصين.



ووصل كيشيدا إلى واشنطن، آخر محطاته في جولة شملت دول مجموعة السبع، وجاءت زيارته في أعقاب أخرى قام بها بايدن إلى طوكيو في مايو الماضي، وبعد اجتماع بين الزعيمين على هامش قمة إقليمية في كمبوديا في نوفمبر2022.



والتقى وزراء الخارجية والدفاع من البلدين يوم الأربعاء وأعلنوا تكثيف التعاون الأمني، وقال بيان مشترك إنهم وضعوا «رؤية لتحالف حديث يهدف للانتصار في حقبة جديدة من المنافسة الاستراتيجية»، ووصفها المنسق الأميركي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل بأنها «واحدة من أهم الارتباطات بين البلدين منذ عقود».



وأضاف البيان أنه بالنظر إلى «أجواء الصراع المحتدمة»، فإنه يجب تحسن الوضع المتقدم للقوات الأميركية في اليابان «من خلال نشر قوات تتمتع بتنوع أكبر ومرونة أكبر مع زيادة قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وتزويدها بقدرات مضادة للسفن وأخرى للنقل».



وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن خطط لنشر فوج بحري ساحلي في اليابان، والذي سيوفر قدرات كبيرة منها الصواريخ المضادة للسفن، واتفق الجانبان أيضا على تمديد معاهدة الدفاع المشتركة بينهما لتشمل الفضاء.