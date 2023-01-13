أفادت مصادر فلسطينية، الجمعة، بإصابة عشرات الفلسطينيين بعضهم بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.



وذكرت المصادر أن شابا أصيب بالرصاص الحي خلال المواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والتي اندلعت عقب مسيرة دعت لها القوى الوطنية والإسلامية في الخليل للمطالبة باسترداد جثامين القتلى الفلسطينيين المحتجزة لدى إسرائيل.



في السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات إسرائيلية خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



واندلعت مواجهات مماثلة في عدد من القرى والبلدات في الضفة الغربية عقب تظاهرات منددة بالاستيطان الإسرائيلي، أبرزها في قريتي بيت دجن وبيتا في نابلس وبلدة كفر قدوم في قلقيلية ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق.



وكان ثلاثة فلسطينيين قتلوا الخميس خلال عمليتي مداهمة للجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية ومخيم قلنديا للاجئين شمال القدس.