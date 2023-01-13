توقع عالم أوبئة بارز في الصين أن تستمر ذروة موجة «كوفيد-19» الحالية في البلاد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأن يتفجر الوضع قريبا في المناطق الريفية الشاسعة، حيث تكون الموارد الطبية شحيحة نسبيا، فيما قالت بكين أنها لم ترصد حتى أي اصابات بالمتحور الفرعي الجديد من «اوميكرون» المعروف بـ «أكس بي بي 1.5» سيراع الانتشار.



ويتوقع أن يزيد انتشار العدوى في المناطق الريفية، حيث يعود مئات الملايين إلى مسقط رأسهم لقضاء عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وتبدأ العطلة رسميا من 21 الجاري، وكانت توصف قبل الجائحة بأنها أكبر حركة تنقلات سنوية في العالم.



وتخلت الصين بشكل مفاجئ في الشهر الماضي عن نظام صارم شمل عمليات إغلاق جماعي أذكت احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء البلاد في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، وأعادت فتح حدودها أخيرا يوم الأحد الماضي.



لكن الرفع المفاجئ للقيود سمح للفيروس بمهاجمة السكان البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويعيش أكثر من ثلثهم في مناطق تجاوزت فيها الإصابات ذروتها بالفعل، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.



وحذر تسنغ جوانغ، كبير علماء الأوبئة السابق في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من أن الأسوأ لم ينته بعد، وفقا لتقرير نشره موقع سايشين المحلي.



ونقل الموقع عن تسنغ قوله «كانت الأولوية هي التركيز على المدن الكبيرة. حان الوقت للتركيز على المناطق الريفية».



وقال إن عددا كبيرا من سكان الريف، حيث المرافق الطبية أضعف نسبيا لا يحظون بالاهتمام اللازم بما في ذلك كبار السن والمرضى والمعاقون.



فيما قالت السلطات إنها تبذل جهودا لتحسين إمدادات الأدوية المضادة للفيروسات في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع توفير علاج «مولنوبيرافير» المضاد.



من جهة أخرى، أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن الكمامة تظل هي الأداة الرئيسية لمكافحة ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خاصة مع الانتشار الحالي له على مستوى العالم.



ونصحت المنظمة ـ في آخر تحديث بشأن ڤيروس كورونا ـ بأن يستمر الأشخاص في ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وذلك بصرف النظر عن الوضع الوبائي المحلي، وكذلك أن يرتديها الأشخاص عندما يكون لديهم أو يشتبه في أن لديهم إصابة بفيروس كورونا، وأيضا إذا ما كان الشخص من الفئات المعرضة لخطر الإصابة بمرض كورونا.



من جهة أخرى، نصحت المنظمة ـ في تحديثها ـ بإمكانية خروج مريض «كوفيد-19» من العزل مبكرا إذا كانت نتيجة اختباره سلبية في اختبار سريع، ومن دون اختبار بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض.



واقترحت المنظمة ـ في إرشاداتها الجديدة ـ 10 أيام من العزل من تاريخ ظهور الأعراض، وحيث كانت قد نصحت، في السابق، بإخراج المريض من المستشفى بعد 10 أيام من ظهور الأعراض، بالإضافة إلى ثلاثة أيام إضافية على الأقل منذ اختفاء الأعراض، وبالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بڤيروس كورونا ولكن ليست لديهم أي أعراض تقترح المنظمة الآن خمسة أيام من العزل فقط مقابل عشرة أيام كانت توصي بها في السابق.



وقالت المنظمة الدولية إن الأدلة التي تم أخذها في الاعتبار من قبل مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية أظهرت أن الأشخاص الذين ليست لديهم أعراض هم أقل عرضة لنقل الفيروس من أولئك الذين تظهر عليهم الأعراض.