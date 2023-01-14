اوقفت دورية من امن الدولة الناشط والناطق باسم أهالي شهداء مرفأ بيروت وليان نون وجرى نقله من مركز امن الدولة في السوديكو الى مركز الرملة البيضاء حيث خضع للتحقيق بحضور محاميه والنائب ملحم خلف.

وقد توافد عدد من اهالي نون الى الرملة البيضاء للتضامن معه، فيما أكدت وسائل إعلام ان "السبب الرئيسي لتوقيف وليام نون هو ما صرح به امام قصر العدل هو واهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بأنه مستعد لتفجير العدلية بالديناميت".

وقالت وسائل إعلام ، انّه "تمّ استدعاء نون بإشارة من القضاء، فحضر برفقة محاميه إلى مركز أمن الدولة في الدكوانة، وبعدها أعطى مدعي عام التّمييز القاضي غسان عويدات إشارةً لتوقيفه، على خلفيّة تكسير زجاج مبنى قصر العدل في بيروت". وأفادت بأنّه "جرى توقيف نون من قبل مديرية أمن الدولة في جبل لبنان، وتم تسليمه إلى مديرية بيروت حيث يتواجد"، مشيرةً إلى أنّ "القرار بيد القاضي عويدات للإفراج عنه أو اعتقاله".

بدورها، قالت والدة نون خلال الوقفة التضامنية مع نون أمام مركز امن الدولة في الرملة البيضاء : "نحن مش زعران وما منقتل حدا... وليام الليلة مش حيبقى هون ومش فالة عالبيت الا ايدي بايد ابني".

أما المعتصمون فأجمعوا على انهم متضامنون حتى النهاية مع نون وانهم لن يتركوا المكان حتى الإفراج عنه.

من جانبه، استنكر "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" في بيان، "الوقاحة الفاضحة التي تمثلت باستدعاء أهالي الضحايا للتحقيق على خلفية وقفة احتجاجية وتكسير بعض الزجاج في قصر العدل، بعد انتظارهم الحقيقة والعدالة سنتين ونصف السنة من دون جدوى".

وحذر البيان "بشدة من مغبة أي توقيف يطول أحدهم"، وقال: "سنتحرك كجسم واحد، رغم اختلافنا حول القاضي، فمصلحة قضيتنا فوق كل اعتبار، خصوصاً أن ما جمعته الدماء والدموع والأشلاء لا يمكن لأحد أن يفرقه"