توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل وغائم جزئيا لنهار اليوم السبت، وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

أما ليلا سيكون الطقس باردا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 12 درجة مئوية.