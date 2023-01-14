سعود عبد العزيز - مبارك التنيب

أسعف شخص من أصل 5 اشخاص تعرضوا للاختناق بسبب دوة فحم .



وحول تفاصيل الواقعة التي كادت أن تودي بحياة 5 اشخاص، قال مصدر أمني لـ « الأنباء» إن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن وجود حالات مرضية في بر مطربة، ولدى انتقال دورية إلى موقع البلاغ تبين ان الأشخاص قاموا بتشغيل دوة الفحم داخل غرفة كانوا يسهرون بها وتم نقل احدهم للعلاج في مستشفى الجهراء .



وجدد مصدر في الإدارة العامة للإطفاء تحذيره بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الخلود للنوم والدوة مشتعلة نظرا لكونها تخلف مواد سامة تتسبب في الوفاة البطيئة، منوها إلى أنه وفي حال استخدام دوة الفحم في البر أو الأماكن المغلقة يجب قبل النوم التأكد من إطفاء الفحم وإخراج الدخان إلى خارج مكان النوم.