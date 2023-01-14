عبدالكريم العبدالله

افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي، المؤتمر الخامس عن آخر مستجدات أمراض الدم.

وقال وزير الصحة د.أحمد العوضي، في كلمة له أن المؤتمر اختار محاور وموضوعات دقيقة للنقاش العلمي الحر، وتبادل الخبرات ، والتي تستحق الإشادة بجهود اللجان المنظمة للمؤتمر ورؤيتها الواعية والثاقبة المدركة للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية للمرضى في المراحل العمرية المختلفة وإلقاء الضوء على أهمية تبادل الخبرات للتصدي لتلك التحديات.

وبين أن وزارة الصحة تتطلع إلى ما سيصدر عن المؤتمر من قرارات للاستفادة منها لتحديد سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية للمرضى ومتابعة تطبيقها بإستخدام المؤشرات العلمية المناسبة، معبراً عن اعتزازه بما تحقق من مؤشرات ايجابية بحياة وصحة المرضى ، والتي تعكس اهتمام الوزارة وحرصها على تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمرضى بالجودة المطلوبة

بدوره، قال استشاري أمراض الدم بمركز الكويت لمكافحة السرطان ورئيس المؤتمر د.أحمد الحريجي: نحتفل اليوم بالمؤتمر الخامس باخر المستجدات الطبية لأمراض الدم، وتخطى التسجيل للمؤتمر الـ 1600 مختص في المجال الصحي داخل وخارج الكويت.

وبين أن المؤتمر يضم 16 محاضر من مختلف دول العالم ، كما تخلل المؤتمر ورش عمل ، مشيراً الى أن المؤتمر يهدف الى الوصول الى أكبر شريحة من الاطباء لتعم الفائدة وتبادل الخبرات فيما بينهم

من جانبها، قالت طبيبة أمراض الدم بمركز الكويت لأمراض السرطان د.فاطمة خداده : المؤتمر سيشهد مشاركات من المحاضرين من مختلف دول العالم في العديد من المجالات التي تخص أمراض سرطان الدم وايضا امراض الدم غير السرطانية مثل الابحاث واخر مستجدات العلاج

وبينت ان المؤتمر يركز على العلاجات الجديدة والعلاجات غير الكيماوية للوصول الى اخر ماتوصل اليه العلم في هذا المجال