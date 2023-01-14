كرّم مهرجان «CAEL» بنسخته العاشرة، الذي أقيم في مدينة الجمال والفن دبي، الفنان اللبناني عزيز عبدو، الحاصل على لقب «The international and king of Arab pop» بعد مسيرته الحافلة في تقديم النمط الغنائي المميز والمختلف، حيث تميزت أغانيه بالرتم السريع وموسيقى البوب، حيث قدم على المسرح بعد تسلمه التكريم أغنيته الشهيرة «One Night feat» بطريقة استعراضية وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكرم إلى جانب عبدو في المهرجان كل من نوال الزغبي ونادر الأتات وشذى حسون ومحمد عساف، ونخبة من الشخصيات التي سطع نجمها في ميادين الثقافة والفن والأدب والموسيقى. واختار عبدو أن يطل بهذه المناسبة على السجادة الحمراء، بإطلالة سوداء أكثر تميزا، من توقيع المصمم اللبناني عقل فقيه.



يذكر أن عزيز عبدو، مغن وممثل وعارض أزياء لبناني وحامل لقب ملك جمال لبنان لعام 2001، بدأ مسيرته الغنائية عام 2004، وأصدر عددا من الألبومات والأغاني الفردية، وكان مغرما بالغناء في طفولته، ومن محبي نجوم البوب ​​اللاتيني والأميركي مثل ريكي مارتن ومايكل جاكسون وإنريكي إغليسياس وچنيفر لوپيز، وفي رصيده مجموعة من الأغاني التي حققت شهرة واسعة على الساحة الفنية، منها «ليلة واحدة، هواي هواي، ولعلت النار» وغيرها الكثير.