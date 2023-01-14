منصور السلطان

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه استمرارا لمتابعة وحرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على تكثيف الحملات الأمنية على مهربي وتجار المواد المخدرة، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية)، من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في ضبطيتين منفصلتين.



ففي الضبطية الاولى، وردت معلومات تفيد بأن شخصا من جنسية عربية يحوز مواد مخدرة بقصد الإتجار، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات ومتابعة تحركاته، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة، وتم ضبطه، وبتفتيشه وتفتيش مسكنه تم العثور على كمية كبيرة من أنبولات زيت الماريغوانا جاهزة للبيع والاستخدام تقدر بنحو 2000 أنبولة تقريبا، وعدد 1 كيلو من مادة الكيميكال و(20) جراما من مادة الشبو وميزان حساس.



وفي الضبطية الثانية، انه أثناء نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مهربي ومروجي المخدرات، وردت معلومات تفيد بأن مقيما من جنسية آسيوية يقوم بالاتجار والتعاطي في المواد المخدرة، وبعد التأكد من المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة وتم ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على نحو (10) كيلو من مادة الماريغوانا وميزان حساس ومبلغ مالي متحصلات البيع.



وبمواجهة المتهمين بتلك بالمضبوطات، أقرا بأنها تخصهما بقصد الاتجار، فتم تحويلهما والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.