أعلن مركز العجيري العلمي أنه مع انتصاف شهر يناير الجاري، والذي يصادف غدا الأحد، يدخل فصل الشتاء مرحلة جديدة من مراحله «موسم الشبط» ويستمر لمدة 26 يوما.



وقال المركز في بيان صحافي: إن موسم الشبط يتميز بتكوّن الصقيع، ويبدأ النهار بأخذ دقائق من الليل، فيصبح النهار أكثر طولا والليل أقصر، بسبب اقتراب الأرض التدريجي من الاعتدال الربيعي.



ولفت إلى أنه خلال تلك الفترة تشتد البرودة في فترة يطلق عليها الكويتيون «الأزيرق» وتمتد لفترة 8 ليال، لافتا إلى أن مسمى «الازيرق» جاء نظرا لتحول لون السماء إلى اللون الأزرق، علاوة على أن الأجسام تزرق فيه من شدة البرد.



واضاف المركز أن فترة الازيرق تشهد هبوب رياح شمالية باردة تنخفض معها درجة الحرارة وتبدأ لياليه الثمانية من 24 يناير.



وتابع: إن بعض البلدان تطلق على هذه الفترة اسم «الازرق»، كما يطلق البعض اسم «برد البطين» على هذا الموسم، وفيه دلالة على أن الشبط ذروة البرد، مبينا أن أيام «الشبط» تنقسم إلى فترتين مرتبطتين بنجمين لكل منها 13 يوما.



وعن سبب تسميته بهذا الاسم، قال المركز: سمي «الشبط» قديما بهذا الاسم عند أهل البادية العربية، وكانوا يتجهزون جيدا لاستقباله من حيث التدفئة والملابس الثقيلة، نظرا لبرودة الأجواء والرياح التي تهب فيه.