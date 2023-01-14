مريم بندق

تعكف الجهات المختصة في الدولة على إعداد ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة، والجهات ذات الميزانية المستقلة، وستدرج ميزانية زيادة مخصصات الطلبة الدارسين بالخارج في الميزانية العامة للدولة التي يتم تجهيزها لتشمل تقديرات جميع الإيرادات والمصروفات في السنة الجديدة للعام المالي 2023- 2024.



وعلمت «الأنباء» انه طبقا للقانون فإن الجهات الخاضعة لأحكام قانون إعداد الميزانية تتولى إعداد التقديرات المالية المبدئية لمصروفاتها وإيراداتها وفقا لأهداف وبرامج خطة التنمية موزعة على الأنشطة الخاصة بكل برنامج، على أن تبين الأسس التي بُنيت عليها والعوامل المؤثرة فيها، وذلك وفقا للتعاميم الصادرة بذلك.



وفي حالة تأخر أي جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الميزانية عن الميعاد المحدد تتولى الجهة المختصة تقديرها.