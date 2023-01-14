بلغ معدل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا 5,2 بالمئة على مدى العام 2022 بأكمله، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية مؤكدا أن هذه النسبة بلغت 5,9 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021.

ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة. وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين.

وبلغ معدل التضخم 1,6 بالمئة في 2021.

وقال المصدر نفسه إنه على مدى العام الماضي "نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (+23,1 بالمئة مقابل 10,5 بالمئة في 2021) والغذاء (+6,8 بالمئة بعد +0,6 بالمئة)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3 بالمئة.