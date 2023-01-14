قال مسؤولون في باريس إن فرنسا تمضي قدما لشراء طائرات استطلاع بحرية جديدة بنفسها وذلك بعد توقف التعاون مع ألمانيا.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إنه تم تكليف شركتي إيرباص وداسو الفرنسيتين لصناعة الطائرات بصنع طائرة استطلاع جديدة.

واستنادا إلى طائراتهما المدنيتين على الترتيب "إيه 320 نيو" وفالكون 10 إكس" ، ستقوم الشركتان بتطوير مفهوم لطائرة يمكن للبحرية استخدامها في الفترة التي تلي عام .2030 وسيحل النموذج الجديد محل أسطول مكون من 22 طائرة استطلاع قديمة.

وقالت الوزارة إن المفهوم لا يزال مفتوحا للتعاون مع الشركاء الأوروبيين الآخرين الذين من الممكن أن يبدوا اهتمامهم . وتعمل ألمانيا وفرنسا على مشروع نظام الحرب البحرية المحمولة جوا لشراء طائرات استطلاع جديدة بشكل مشترك منذ عام .2017

وقررت ألمانيا شراء خمس طائرات طراز بي8- بوسيدون من شركة تصنيع الطائرات الأمريكية بوينج في عام 2021 ، كبديل مؤقت للطائرات القديمة. ووصفت وزارة الدفاع الألمانية ذلك بأنه حل مؤقت.

وقالت الوزارة في الصيف الماضي إن مشروع التعاون الفرنسي الألماني يجب أن يتولى مسؤولية مطاردة الغواصات والاستطلاع البحري على المدى البعيد.