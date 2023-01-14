افتتح أول مركز فضائي لاطلاق الأقمار الصناعية في البر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في مركز "إيسرانج" الفضائي قرب مدينة كيرونا بشمال السويد.

وحضرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وملك السويد كارل جوستاف السادس عشر ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون مراسم الافتتاح.

وبعد عدة سنوات من الاستعدادات، سوف يتيح مركز إيسرانج بوابة جديدة للوصول إلى الفضاء حيث يأتي استكمالا لقاعدة الفضاء التابعة للاتحاد الأوروبي في كوروا في إقليم جوايانا، وهو أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، بحسب شركة الفضاء السويدية (إس.إس.سي).

وذكرت الشركة أنه من المتوقع اطلاق أول قمر صناعي من المركز الجديد أواخر العام الجاري، حيث سيجري اختبار صواريخ الفضاء القابلة لاعادة الاستخدام في الموقع.

وقال كريسترسون إن "الوضع الجيوسياسي الحالي، وبالطبع الغزو الروسي لأوكرانيا، أظهر مدى أهمية أن يتملك الاتحاد الأوروبي القدرة على الوصول للفضاء".