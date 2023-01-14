أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أن بلاده ستلغي إلزام الركاب بضرورة وضع كمامات الوجه على متن قطارات الرحلات الطويلة اعتبارا من الثاني من شباط/ فبراير المقبل.

ويأتي القرار بعد دعوات متنامية من بعض القادة السياسيين لإلغاء هذا الإلزام. ويشار إلى أن ألمانيا ألغت القواعد التي تلزم الركاب بارتداء الكمامات على متن رحلات الطيران في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر.

وتحركت عدد من الولايات الألمانية لإلغاء الإلزام بوضع الكمامات على متن القطارات الإقليمية وفي وسائل النقل العام المحلية. وألغت ثلاث ولايات الإلزام بالفعل، فيما تعتزم ست ولايات أخرى إلغاءه اعتبارا من الشهر المقبل.

ودعت هيئة السكك الحديدية الألمانية الوطنية "دويتشه بان" الحكومة إلى إلغاء الإلزام بوضع الكمامات، ودفعت بأن وضع الكمامات يجب أن يكون اختياريا على متن القطارات كما هو الحال بالفعل على متن الطائرات.

وبعد الثاني من شباط/ فبراير، لن تسري المتطلبات الاتحادية بوضع الكمامات إلا في العيادات ودور رعاية المسنين والمنشآت الصحية الأخرى وخلال الممارسات الطبية.