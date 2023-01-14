تقترب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاقية جمركية تهدف إلى الحد من الخلاف التجاري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، بينما يستعدان لتكثيف مفاوضات أوسع نطاقا بعد بريكست .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين يأملون في الإعلان عن تقدم كبير نحو التوصل إلى حل للترتيبات الجمركية إذا سارت المناقشات بشكل جيد في غضون الأيام المقبلة.

وأضافوا أن المحادثات مستمرة ولكن النتيجة الناجحة غير مضمونة .

وفي الوقت الذي تستمر فيه المحادثات حول المسائل الفنية، سيبحث وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، المسؤول عن علاقة التكتل ببريطانيا، يوم الاثنين المقبل كيف يمكن للجانبين التوصل إلى اتفاق شامل.

والهدف من اللقاء هو التحرك بعد ذلك إلى "نفق" تفاوضي من المحادثات المكثفة، رغم أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة حيال العديد من القضايا.

وقال جيمي ديفيز المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحفيين في إفادة دورية:" نحن نواصل العمل عن كثب مع نظرائنا في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف:" يبقى لدينا الطموح لمحاولة التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن مع الاتحاد الأوروبي".ولم تعلق المفوضية على الفور.