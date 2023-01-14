أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن توقعاتها بشأن إنتاج البترول والسوائل الأخرى لعامي 2023 و2024 في أذربيجان.

وذكرت وكالة أدرنيوز الأذرية أنه وفقا لإدارة معلومات الطاقة، ستنتج أذربيجان ما بين 640 ألفا إلى 670 ألف برميل من النفط يوميا خلال عام 2023.

وأظهر التقرير أنه في الربع الأول من العام الحالي، سيصل إنتاج النفط إلى 670 ألفا وسيتقلص إلى 650 ألفا و640 برميلا يوميا في الربعين الثاني والثالث على التوالي، وفي الربع الرابع، سيرتفع إنتاج النفط إلى 650 ألف برميل.

وأوضح أنه في عام 2024، سيتراوح إنتاج النفط بين 660 ألفا و 670 ألف برميل يوميا، ومن الربع الأول إلى الربع الثالث، سيظل إنتاج النفط عند 660 ألف برميل يوميا، وفي الربع الرابع سيرتفع الإنتاج إلى 670 ألف برميل.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة، أنتجت أذربيجان 670 ألف برميل يوميا في عام 2022.