انتخبت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" المنعقدة بأبوظبي الهند رئيسا للدورة القادمة الـ 13 للجمعية خلفا للسلفادور.

وشهدت أعمال الجمعية تسلم راج كومار سينج وزير الطاقة الجديدة والمتجددة الهندي لرئاسة الدورة الجديدة لسنة قادمة، كما تم انتخاب دول إندونيسيا، بلجيكا، وزيمبابوي ودولة سانت فنسنت وجزر جرينادين كنواب لرئيس الجمعية.

وتضم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" في عضويتها 168 دولة، وشهدت أعمال الجمعية العامة بأبوظبي حضور أكثر من 90 وزيرا ومشاركة أكثر من 1800 شخصية عالمية ما بين قادة ومسئولين حكوميين وممثلي منظمات وجهات دولية وخاصة.

وقال أمين عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" فرانسيشكو كاميرا إن الوكالة حققت - تحت رئاسة السلفادور - العديد من الإنجازات في سبيل تحقيق التحول الطاقي في العالم نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، ونتطلع لتحقيق تقدم كبير في عمل الوكالة تحت رئاسة الهند للجمعية العامة.

وأكد أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة ومساعدة كوكب الأرض على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وخلق ملايين من فرص العمل الخضراء وضمان أمن الطاقة.

من جانبه، قال وزير الدولة الهندي للطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس الدورة الـ13 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا" راج كومار سينج، إن دعم خطط التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ليس مجرد أولوية، وإنما يشكل مسؤولية جماعية تقع على عاتق البلدان والمجتمعات والقطاعات الاقتصادية كافة.