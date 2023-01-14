لا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الاقتصاد العالمي، ليصل إلى ركود العام المقبل، على الرغم من التداعيات المستمرة بسبب ارتفاع التضخم والغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، الليلة الماضية إن النمو سيتراجع مقارنة بعام 2022 . غير أنها أضافت أنه يتعين تفادي حدوث ركود.

كانت التوقعات التي صدرت مؤخرا للصندوق، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد توقعت حدوث نمو اقتصادي عالمي بواقع 7ر2%، لعام 2023 .

وأضافت جورجيفا أن التوقعات الاقتصادية المحدثة من الصندوق، والتي من المنتظر إصدارها في نهاية كانون الثاني/يناير الجاري لا تغير بشكل كبير التوقعات.

ويقدر صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي حقق نموا في العام الماضي بنسبة 2ر3%.

ولا تستبعد توقعات الصندوق، ومقره واشنطن، احتمال أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود العام المقبل. لكن جورجيفا ذكرت أن الركود في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر اقتصاد في العالم، سيكون على الأرجح معتدلا إذا حدث.