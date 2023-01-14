أعرب نجم فريق آبا الموسيقي بيورن أولفايوس ، عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على كتابة موسيقى أفضل من العديد من البشر بمرور الوقت.

في وقت سابق من يوم الجمعة ، خلال ظهوره في مؤتمر الابتكار "دي إل دي" في ميونيخ ، أشار بيورن ، عضو فريق "آب" أحد أشهر فرق الروك الموسيقية السويدية في فترة سبعينيات القرن الماضي، إلى أنه تم إصدار ما يصل إلى مئة ألف أغنية وتسجيلات أخرى على خدمة البث المباشر "سبوتيفاي" كل يوم في العام الماضي.

وأضاف بيورن :"ألا تعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرا على كتابة موسيقى أفضل من الكثير من تلك الأغاني البالغ عددها مئة ألف أغنية في اليوم؟" ثم تساءل لاحقا "سيحدث...أخشى أن يحدث ذلك".

يشار إلى أنه يتم بالفعل استخدام هذا البرنامج على الأقل فى مقاطع من الأغاني التى يتم استخدامها بالفعل فى الانتاج الموسيقي، وقد ينظر إليها حتى الآن بشكل أساسي على أنها أداة لمساعدة الملحنين.