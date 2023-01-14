ناصر القيسي: نفخر بأن نكون أول بنك يقدم فكرة مختلفة للسحوبات

«كنز» من أكثر الحسابات تميزاً في «برقان» ويمنح العملاء الكثير من الفرص لربح جوائز تبدأ من 1000 دينار إلى 1.5 مليون دينار

الحساب وسيلة لتعزيز ثقافة الادخار تماشياً مع حرص البنك المستمر على تحسين عروضه ومكافأة عملائه بتجارب تحدث نقلة نوعية بحياتهم

تذاكر العرض المسرحي «كنز برقان» نفدت خلال ساعة من الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة JACC بحضور 630 شخصاً

البنك قام ببث الحفل عبر قنواته للتواصل الاجتماعي بإخراج سينمائي مميز حيث وصل عدد المشاهدات إلى أكثر من مليون مشاهدة

بإنتاج كويتي ضخم وعرض مسرحي غنائي فريد من نوعه وخارج عن المألوف عن طريقة السحوبات التقليدية، توج بنك برقان مليونيره الأول كايد فخرالدين و/او سليم كمال الدين، بجائزة قيمتها 1.5 مليون دينار في سحب حساب كنز السنوي، حيث أقيم السحب على مسرح الدراما في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة.



وتجدر الإشارة إلى أن مسرحية «كنز برقان» تعبر عن حرص البنك على تقديم رسالة هادفة لكل من عملائه والمجتمع الكويتي في إطار فني يحيي التراث الكويتي بصورة معاصرة. وقد لاقى العرض المسرحي إقبالا جماهيريا كبيرا من قبل ممثلي الإدارة العليا في البنك، كبار الشخصيات والضيوف، أبرز ممثلي الصحافة الكويتية والإعلاميين، ونخبة من الفنانين الكويتين. وقد تفاعل الحضور بشكل لافت مع أحداث القصة المستوحاة من «أساطير الخيال وتحقيقه مع كنز برقان» والوصلة الختامية بأغنية «احلم» بصوت الفنان مطرف المطرف، من كلمات وألحان النجم بشار الشطي.

«أسطورة برقان»



وسلطت المسرحية الضوء على «أسطورة برقان» التي تخبئ داخل تلالها وبين هضباتها ومنحدراتها كنزا كبيرا ينتظر من يأتي لاكتشافه.



وتدور أحداث المسرحية حول البطل «نجم» الصغير، والذي يتبع الأسطورة ويتجه إلى برقان للبحث عن الكنز المدفون فيها. ويعتبر العمل المسرحي فريدا من نوعه، خصوصا لبنك برقان، كونه أول عمل فني مسرحي غنائي، يهدف إلى التأكيد على أن الإنسان يجب أن يؤمن بأحلامه وطموحاته حتى يصل إليها، كما هو الحال مع عميل البنك الذي يؤمن بأن طريق المليونير يمكن أن يتحقق من خلال حساب كنز.



وكانت المسرحية من بطولة نخبة من النجوم، مثل يعقوب عبدالله، غرور صفر، أحمد بن حسين ووضحة الرومي. أما الأغنية الختامية فهي من كلمات وألحان النجم بشار الشطي، غناء الفنان مطرف المطرف، موسيقى ومؤثرات صوتية ربيع الصيداوي، تقديم المتألقة بيبي الخضري، تصميم الاستعراض بريزا الرومي وحمود العميري، إضاءة عبدالله النصار، أزياء حصة العباد وديكور محمد بهبهاني.

فكرة مختلفة وجديدة للسحوبات



وبمناسبة الحفل المميز، قال ناصر القيسي، رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: بالنيابة عن أسرة البنك، أود أن أبارك لأول مليونير كايد فخرالدين و/او سليم كمال الدين بجائزة 1.5 مليون دينار في سحب حساب كنز السنوي. وتحت شعار البنك «أنت دافعنا» نفتخر بأن نكون أول بنك في الكويت يقدم فكرة مختلفة وجديدة للسحوبات، فعملاؤنا والمجتمع ككل هم دافعنا لتقديم كل ما يليق بمكانتهم لدينا.



ويعتبر حساب كنز من أكثر الحسابات تميزا في البنك، فهو حساب جوائز يمنح عملاءه الكثير من الفرص لربح جوائز تبدأ من 1000 دينار إلى 1.5 مليون دينار على مدار السنة. كما أن حساب كنز وسيلة لتعزيز ثقافة الادخار عند عملاء بنك برقان، تماشيا مع حرص البنك المستمر على تحسين عروضه ومكافأة عملائه بتجارب تخلق نقلة نوعية في حياتهم.

نقلة نوعية تليق بمكانة البنك



من جهتها، قالت خلود الفيلي، رئيس دائرة التسويق والاتصالات لمجموعة بنك برقان: فخورون بتتويج أول مليونير من خلال مسرحية كنز برقان، فهي نقلة نوعية تليق بمكانة البنك الرائدة ومليونيره الأول. وتماشيا مع استراتيجية البنك ومسؤوليتنا المجتمعية، حرصنا على أن يكون كل القائمين على هذا العمل المسرحي الأول من الطاقات الشبابية الكويتية، لإيماننا بقدراتهم ومواهبهم في إنجاحه وتقديمه بشكل مختلف. وتأكيدا لجهود جميع العاملين على هذا العمل، نفذت التذاكر خلال ساعة من الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة JACC بحضور 630 شخصا.



وأضافت: ونزولا عند رغبة الجماهير، قمنا ببث الحفل عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك بإخراج سينمائي مميز، ووصل عدد المشاهدات إلى أكثر من مليون مشاهدة. كما أود أن أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الفني المسرحي من شركة منفذة «Partners» إلى جميع أفراد الطاقم الفني وممثلي بنك برقان.

أحمد العوضي: «كنز برقان».. ترفيه وتفاعل



من جانبه، صرح مخرج وكاتب مسرحية «كنز برقان»، أحمد العوضي: نتقدم من بنك برقان بالشكر الكبير لمنحنا هذه الفرصة المميزة التي أتاحت لنا التحليق في عالم الإبداع من دون قيود أو حدود. وإلى جانب العراقة والأصالة، لطالما كان الابتكار والتجديد من المبادئ الأساسية التي تنعكس في شخصية البنك، وعلى هذا الأساس كان لا بد من البحث عن مقاربة تحقق التوازن بين البعدين التراثي والإبداعي بصورة جديدة كليا، تتماشى مع الديناميكيات الحديثة للتسويق العصري.



كما أن الاتجاهات الحديثة في التسويق تعتمد على تعزيز التفاعل بين العلامة التجارية وعملائها ومحبيها في أجواء بعيدة عن محاولات البيع المباشر وفي بيئات توفر بالدرجة الأساسية عنصر الترفيه والتسلية، والحل الذي قدمناه اتخذ شكل مسرحية تستلهم تراث الكويت وتعكس قيم بنك برقان من ناحية وتضمن الترفيه والتفاعل بين البنك وجمهوره من ناحية أخرى، بأفضل صورة ممكنة. نتمنى التوفيق لبنك برقان وكل الخير لعملائه الكرام.

بشار الشطي: نحرص على انتقاء الأفكار غير المسبوقة



ومن جهة ثانية، قال الفنان المبدع بشار الشطي: يسرني التعبير عن فخرنا في شركة Partners لكوننا جزءا من هذا الحدث الكبير والجميل، كما اننا نحرص دائما على انتقاء الأفكار غير المسبوقة ونسعى إلى تنفيذها بأفضل صورة ممكنة، ولهذا بحثنا داخل الموروث الكويتي وحاولنا استغلاله في هذا العمل أجمل استغلال، بما يليق بتاريخنا ومدى جماله وعمقه، إضافة إلى ابتكار أغنية جديدة يتم من خلالها المزج بين الأجواء الموسيقية القديمة والحديثة، تتخللها كلمات ملهمة لتحقيق الحلم والتشجيع على تحقيق الأحلام بالإرادة والتصميم.



وشارك محمد الشطي زملاءه المشاركين في نجاح هذا العمل بالتأكيد على أن العمل في مسرحية «كنز برقان» كان قرارا مهما في شركة Partners للإنتاج، بهدف التوجه نحو مجال جديد على الساحة الفنية، فيما يخص تسويق الفعاليات وتنظيمها. وأضاف: لقد تلقينا كل الدعم من فريق عمل بنك برقان وكان هذا العمل نقلة نوعية في مجال التسويق.



ومن صعيد مقابل، أوضح الموزع الموسيقي ربيع الصيداوي أن هذا العمل المميز إنما هو خطوة متقدمة في هذا المجال وفرصة لتطوير التراث الكويتي الجميل بأسلوب يتماشى مع روح الجيل الجديد، ونقلة مهمة في إطار التوعية بأهمية التراث وضرورة خلق التناغم بين الأصالة والحداثة بأسلوب فني فريد.



وسيستمر بنك برقان في تقديم كل ما هو مبتكر وجديد من خلال الفعاليات والأنشطة التي تليق بمكانته الرائدة وتطلعات عملائه. كما سيواصل دعم المواهب الشبابية الكويتية في شتى المجالات تعزيزا لدورهم في نهضة كويتنا الحبيبة.