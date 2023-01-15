

أسامة أبوالسعود



أقامت مبادرة جسور السلام بالتعاون مع مركز الطاقة الإبداعية بالكويت احدى فعالياتها بمشاركة العديد من الأطفال من الكويت وأطفال الجاليات الأخرى من المغرب ومصر والجزائر.



وقدمت الوزيرة المفوضة بسفارة المملكة المغربية فاطمة مرزاق شكرها لمركز الطاقة الإبداعي على الاستضافة، متمنية لها التوفيق والاستمرارية في تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية التي تهتم بالطفل وتحفز مواهبه.



كما أشادت بهذه المبادرة الطيبة التي من خلالها نستطيع أن ننمي ذكاء الطفل عن طريق الرسم الذي هو احد الأساليب الفنية الادائية لدعم مواهب الأطفال وتنميتها وتعزيزها.



واوضحت مرزاق أن مثل هذه التجربة هي مناسبة لالتقاء الاطفال وخلق تآلف جميل بينهم يحفزهم على إظهار مهاراتهم حول موضوع نبيل يتعلق بترسيخ مبادئ السلم والسلام لدى الطفل.



من جانبها، وصفت رئيس المبادرة ثمر الشناوي تلك المبادرة أنها وسيلة لزرع مفهوم السلام في نفوس الأطفال بمعناه الشامل ليس فقط بالمعني العالمي وانما أيضا بالمعني النفسي مشددة على أن الإنسان يجب أن يعلم منذ الصغر أنه يحتاج الى السلام مع نفسه ومع كل من يعيشون حوله حتى مع البيئة التي تحيط به.



واضافت الشناوي: ويتم ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تنفذ مع الأطفال ليصلهم مفهوم السلام من خلال مشاركة اللعب والتعبير اللغوي والتواصل لإيجاد الحلول للألغاز المطروحة والتي تصب جميعا في مضمون السلامى بالإضافة الي المتعة التي يشعر بها الأطفال أثناء مشاركتهم لأطفال دول آخري في ممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية.



من جانبها، أعربت مدير مركز الطاقة الإبداعية والكاتبة لأدب الطفل هدى الشوا عن سعادتها لاستضافة مبادرة جسور السلام للأطفال حيث لمست مدى تأثير هذه المبادرة على ترسيخ مفهوم السلام لديهم وأثرها على نموهم الثقافي ورحبت بالتعاون في المبادرات الهادفة التي تخدم الطفل والمجتمع.



وأشاد المنسق العام للمبادرة د.إبراهيم سلام بالدور المهم لنشر المحتوى الثقافي والتشكيلي لربط الثقافة بين الأطفال من الجنسيات المختلفة من خلال التفاعل المشترك في معارض تشكيلية أو ندوات ثقافية تعمل على تبادل المشاركات الفكرية والعملية التي تقدم مضمونا ثقافيا واعيا للأطفال كما يأمل المزيد من تلك الفعاليات لإبراز التعاون الثقافي المشترك.