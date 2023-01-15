القاهرة - هالة عمران



تفقد رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي ميناء العريش البحري لمتابعة أعمال التطوير الجارية به ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالميناء.



ورافق د.مدبولي في جولته بالعريش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وعدد من الوزراء، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية قناة السويس بشكل خاص لما تمثله من أهمية كبرى للتكامل بين النقل البحري ومواقع المشروعات الصناعية.



وخلال جولته، قال رئيس الوزراء إن ميناء العريش البحري أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظرا للموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الميناء على البحر المتوسط، إضافة إلى كونه جزءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن الميناء يعتبر منفذا هاما لتصدير المنتجات السيناوية، مؤكدا العمل «على التأكد من تشغيل الميناء بكامل كفاءته في المستقبل القريب».



وقال مدبولي إن أعمال التطوير التي يشهدها ميناء العريش في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في إطار استراتيجية تطوير الموانئ المصرية، ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال تطبيق المعايير العالمية في التشغيل ومعدلات الأداء القياسية في الشحن والتفريغ، سعيا لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة المصرية.



من جانبه، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين على الانتهاء من إنشاء رصيف بحري بطول 250م، واستكمال تنفيذ حاجز الأمواج الشرقي بطول 500م لتسليمه في مايو المقبل، مبينا أن نسب التنفيذ فيه بلغت 80% وأنه جار تنفيذ إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 1250م، الذي بلغت نسبة التنفيذ به 98%، ليتم تسليمه في مارس المقبل.



وأوضح أنه تتم حاليا أعمال تطوير لرصيف الميناء بطول 915م متوقعا ان تنتهي الأعمال به في أغسطس 2023، وبلغت نسب التنفيذ به 40% كما يجرى العمل الآن على أعمال التكريك التي تقوم بها هيئة قناة السويس تنتهي أبريل المقبل.



ولفت جمال الدين إلى أن نسب تنفيذ أعمال التطوير الخاصة بميناء العريش بلغت 80%، متوقعا أن ينتهي مخطط هذه الأعمال خلال الربع الأول من عام 2024 بإجمالي تكلفة تبلغ 3 مليارات جنيه.



الجدير بالذكر أن ميناء العريش البحري استقبل منذ تاريخ إعادة تشغيله في يناير 2021 عدد 143سفينة بإجمالي تداول بضائع يبلغ 574 ألف طن من المنتجات السيناوية لتصديرها للأسواق الخارجية، كما استقبل معدات ومهمات تطوير محطة كهرباء العريش البخارية لرفع القدرة الكهربائية من 70 إلى 320 ميغاوات.