قالت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية د. فاطمة السالم إن حملة «كونا» التوعوية ضد المخدرات جاءت تحت مفهوم المسؤولية الاجتماعية التي تأخذها الوكالة على عاتقها في تحصين المجتمع بكل شرائحه وزيـــادة مستوى الوعي لـــدى الشباب بمخاطر المخدرات بالتـزامن مع خوض الجهـــات المعنيـــة في الدولة بكل قطاعاتهــا الحكومية والأهلية حربا شرسة ضدها.



واشادت السالم بحملة الوكالة ضــد المخدرات والجهد الذي بذل من القائمين عليها مشيرة الى تنوع التقارير الاخبارية واللقاءات والتحقيقات المصــورة والفلاشـــات التوعوية والقصــــص الإخباريــــة والجلســة الحوارية التي استضافتها الوكالة بحضور عدد بارز من المختصين في هذا الشأن.



وأكدت حرص (كونا) على القيام بدورها في دعم الجهود كافة في سبيل مواجهة هذه الآفة واحتواء آثارها المدمرة على الفرد والمجتمع اضافـــة الى تناول عوامل هذه الظاهرة والآفة ودراستهـــا وبحثها وطرح الحلول لها وإبراز دور الدولة في مكافحتها بكل القطاعـــات والمجالات كل في موقعه.



ونوهت بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين من عدة جهات بالتعاون مع الوكالة في ابراز الحملة التوعوية ضـــد آفة المخدرات والمساهمة فــــي نجاح الحملة التي استمــــرت شهرا كاملا.