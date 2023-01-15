أسامة دياب



قال السفير اليوناني لدى البلاد كونستانتينوس بيبيريجوس ان الهدف من إقامة معرض «الاسكندر الأكبر في الكويت مد جسور التواصل بين الشرق والغرب» هو محاولة لايجاد نقاط مشتركة بين شعبي اليونان والكويت كما حصل قبل الفين وثلاثة مائة عام عندما اتى الاسكندر الى جزيرة فيلكا.



وتابع في تصريحات بمناسبة افتتاح المعرض المقرر غدا الاثنين بحضور وزير الصناعة والتجارة مازن الناهض ووزير التنمية والاستثمار اليوناني آدونيس جورجياذيس ونائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية كوستاس فراغوغيانس، ان الاسكندر كانت لديه رؤية ثاقبة ان هذا الموقع يشكل جسرا حقيقيا ما بين الشرق والغرب ومركزا أساسيا للتسامح والتعايش، مشيرا الى ان معظم المشاكل التي يعاني منها العالم اليوم هي لاسباب الاختلافات الدينية والعرقية والمذهبية والمعتقدات، ولو تم تطبيق رؤية الاسكندر عن التسامح والتعايش لما كان هناك من مشاكل في العالم.



وكشف السفير عن زيارة يقوم بها وزير الاستثمار والتجارة اليوناني، ونائب وزير الخارجية اليوناني للشؤون الاقتصادية، حيث يبحثان مع نظرائهما في الكويت ومع عدد كبير من رجال الأعمال تعزيز العلاقات الاقتصادية بكافة أشكالها، اضافة لبحث استحداث خط طيران مباشر بين بلدينا لرفع نسبة السياح والتسهيل للمستثمرين من الجانبين.



وأعرب السفير اليوناني عن أمله في أن يسهم المستثمرون اليونانيون في تطوير جزيرة فيلكا ثقافيا، حيث إن لدى اليونان المعرفة والخبرة الكبيرتين، كما ان الشركات اليونانية باستطاعتها تحويل فيلكا، ليس إلى مكان سياحي فقط، وانما الى مكان تاريخي يستقطب عشاق الآثار من جميع أنحاء العالم، حيث بإمكانهم نقل جميع الأفكار الموجودة في جزيرة ايكاريا اليونانية إلى جزيرة فيلكا».



بدوره، قال بول تروشوبولوس، المدير التنفيذي لأعمال الفنان اليوناني لماكيس فارماليس «لم تكن من المصادفة تسمية معرض (الاسكندر الأكبر في الكويت مد جسور التواصل بين الشرق والغرب)، لأننا نعتقد ان الكويت وبسبب موقعها الاستراتيجي كانت تشكل حقيقة الجسر بين الشرق والغرب».



واكد ان المعرض فرصة لارسال رسالة للعالم ان الكويت هي الجسر الرابط بين الشرق والغرب.



يذكر ان المعرض يضم نحو ستين لوحة ومنحوتة للفنان اليوناني ليماكيس فار لاميس الذي ولد في مدينة مقدونيا اليونانية وهي المدينة نفسها الذي ولد فيها الاسكندر.