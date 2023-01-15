عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.أحمد العوضي المؤتمر الخامس عن آخر مستجدات أمراض الدم.



وقال الوزير العوضي في كلمة له إن المؤتمر اختار محاور وموضوعات دقيقة للنقاش العلمي الحر، وتبادل الخبرات، والتي تستحق الإشادة بجهود اللجان المنظمة للمؤتمر ورؤيتها الواعية والثاقبة المدركة للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية للمرضى في المراحل العمرية المختلفة وإلقاء الضوء على أهمية تبادل الخبرات للتصدي لتلك التحديات.



وبين أن وزارة الصحة تتطلع الى ما سيصدر عن المؤتمر من قرارات للاستفادة منها لتحديد سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية للمرضى ومتابعة تطبيقها باستخدام المؤشرات العلمية المناسبة، معبرا عن اعتزازه بما تحقق من مؤشرات إيجابية بحياة وصحة المرضى، والتي تعكس اهتمام الوزارة وحرصها على تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمرضى بالجودة المطلوبة.



بدوره، قال استشاري أمراض الدم بمركز الكويت لمكافحة السرطان ورئيس المؤتمر د.أحمد الحريجي ان المؤتمر يضم 16 محاضرا من مختلف دول العالم ويهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من الأطباء لتعم الفائدة وتبادل الخبرات فيما بينهم.



من جانبه، قدم رئيس قسم أمراض الدم د.عبدالعزيز حمادة، آخر الإحصائيات الطبية في المؤتمر عن قسم خدمات قسم الدم وعدد المرضى الذين تم استقبالهم في العيادات الخارجية والمرضى الجدد الذين تم استقبالهم في القسم.

وعبر عن شكره للطواقم الطبية في قسم أمراض الدم في مركز الكويت لمكافحة السرطان.



من جانبها، قالت طبيبة أمراض الدم بمركز الكويت لأمراض السرطان د.فاطمة خدادة ان المؤتمر سيشهد مشاركات من المحاضرين من مختلف دول العالم في العديد من المجالات التي تخص أمراض سرطان الدم وأيضا أمراض الدم غير السرطانية مثل الأبحاث وآخر مستجدات العلاج.



وبينت ان المؤتمر يركز على العلاجات الجديدة والعلاجات غير الكيماوية للوصول إلى آخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال.