يوسف غانم



تقديرا منهم لمسيرة «الأنباء» ودورها الإعلامي الوطني، شارك عدد من قراء «الأنباء» ومحبيها فرحة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 لصدور عددها الأول.



وقد عبر المهنئون في رسائلهم، التي وجهوها إلى رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ولأسرة التحرير، عن فخرهم بما حققته وتحققه «الأنباء» من نجاح وتميز في جميع المجالات خصوصا مواكبتها للتطور الإلكتروني والمكانة الكبيرة التي وصلت إليها لترسخ موقعها المميز إعلاميا على الصعد المحلية والخليجية والعربية، ولتؤكد ثقة القراء ومتابعتهم للأخبار المنشورة على صدر صفحاتها وموقعها الإلكتروني.



وفيما يلي بعض هذه الرسائل:



في البداية، هنأ رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية علي فهد الفهد اسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



السيد الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،



تحية طيبة وبعد،،



يسعدني ان أتقدم إليكم وأسرة التحرير وكل العاملين بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لصدور جريدة «الأنباء».



واذ ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن بالغ اعتزازنا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به جريدة «الأنباء» الغراء والتي دائما ما تحمل اطلالتها اضافة جديدة لقطاع الصحافة الكويتية الوطنية، نسأل الله ان يسدد خطاكم ويوفقكم الى ما فيه الخير لبلدنا الكويت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، وكل عام وانتم بخير.



واجهة مشرقة



كما بارك قنصل عام دولة الكويت في مدينة شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي، برسالة تهنئة قال فيها:



الأخ العزيز يوسف خالد المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،



تحية ملؤها التقدير والاحترام،،



يسرني وجريدة «الأنباء» تحتفل بعامها الـ 47 منذ إصدارها الاول، ودخولها عاما جديدا من العمل والعطاء، أن أتقدم لشخصكم الكريم ولأسرة تحرير الصحيفة الغراء بخالص التهاني والتبريكات مقرونة بأخلص الأمنيات بالمزيد من التقدم والازدهار والتوفيق والنجاح.



«الأنباء» تبقى واجهة مشرفة للصحافة الكويتية، تمضي بخطى ثابتة نحو اعلام واع مسؤول يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطنين، ويشهد لها الجميع بالمهنية والموضوعية والطرح المتزن.



فلكم مني أطيب الأماني وأسمى التهاني، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية ولجريدة «الأنباء» ولأسرة تحريرها والعاملين فيها كل تقدم وازدهار ونجاح.



ودمتم.



مهنية راقية



وتقديرا منه لدور «الأنباء» المميز في مجال الإعلام، تقدم اللواء م.عبداللطيف الرجيب بالتهنئة لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» العزيزة،



تحية طيبة،،



أتقدم إليكم وإلى فريق «الأنباء» بأحر التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 للجريدة التي كانت وستبقى صوت الكويت والكويتيين، المدافعة عن مصالحهم ومكتسباتهم بعيدا عن التأزيم.



ونشارككم فرحة الاحتفال بعيد «الأنباء»، ونحن نستذكر دور مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى خالد يوسف المرزوق، وكذلك استمرار صدورها خلال فترة الاحتلال العراقي الغاشم لبلادنا العزيزة، كما نعتز بالمستوى المهني الراقي للعاملين فيها بجميع الأقسام وبالموضوعات القيمة التي تنشر على صدر صفحاتها وبثقة جميع الكويتيين فيها.



وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.



مسيرة انسانية



بدورها، باركت رئيسة مجلس إدارة نادي الطموح الكويتي الرياضي رحاب بورسلي لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قالت فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء»،



تحية طيبة وبعد،،



بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواتي واخواني اعضاء مجلس ادارة نادي الطموح الكويتي الرياضي، يسرني ان أتقدم لكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الـ 47 لجريدتكم الغراء، متمنين لكم كل التوفيق والتقدم والازدهار، مثمنين لكم دعمكم الاعلامي لنا في مسيرتنا الانسانية في المحافل الخارجية والداخلية، ونتطلع الى ما فيه خير ومصلحة الاشخاص ذوي الإعاقات الذهنية.



الطرح البنّاء



بدوره، هنأ د.عبدالعزيز الخالدي أسرة «الأنباء» في عيدها برسالة قال فيها:



السيد يوسف خالد المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء،



يسعدني أن أتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في جريدتنا «الأنباء» بوافر التهنئة والمباركة بمناسبة الاحتفال بعيد «الأنباء» الـ 47.



ونثمن عاليا دور «الأنباء» الوطني خلال سنوات عطائها المتجدد ودفاعها عن مصالح الوطن والمواطنين وثباتها على المواقف السليمة والإيجابية من خلال الطرح الموضوعي البناء والنزاهة والشفافية في تناول القضايا والموضوعات بكل مهنية.



وفقكم الله ويسر لكم دروب النجاح والتميز دائما.



الحرص على المصداقية



من جانبه، هنأ الخبير التربوي مبارك الحربي أسرة «الأنباء» بعيدها الـ47 برسالة ضمنها أطيب الأمنيات، وجهها إلى رئاسة التحرير قال فيها:



الأستاذ الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم،



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء،



يسرني أن أتقدم إليكم ولأسرة جريدة «الأنباء» بجميع الإدارات والأقسام بالتهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 47 على صدور عددها الأول.



ونتمنى لكم جميعا استمرار النجاح والتميز فيما تقدمونه من جهود في سبيل متابعة القضايا والأخبار بشكل مهني وموضوعي وبكل حيادية، مع الحرص على المصداقية ونشر الأخبار بأسلوب مهني راق بعيدا عن الإثارة أو الإساءة، وهذا ما تعود عليه قراء «الأنباء»، إضافة الى تكامل العمل وشمول التغطيات لجميع الأنشطة والفعاليات والقضايا التي تهم المواطنين وتناول جميع الآراء للوصول إلى أفضل النتائج لأن الهدف الأسمى والأول هو مصلحة الكويت وشعبها.



وفقكم الله وسدد خطاكم لمتابعة نهج «الأنباء» الوطني ومواكبة جميع التطورات في مجالات الإعلام والصحافة الإلكترونية والورقية.



رمز صادق



من جهته، وصف مرشح مجلس الأمة سابقا وعضو اللجنة المؤقتة لأعمال المجلس البلدي المحامي خالد الهاجري «الأنباء» بالرمز الإعلامي الصادق والواجهة المشرفة للصحافة الكويتية بصورتيها التقليدية والإلكترونية، مهنئا العاملين فيها في عامها الـ 47، موضحا أن «الأنباء» استطاعت أن تحوز ثقة متابعيها من داخل الكويت وخارجها بمصداقيتها ونقلها الحقائق بالصورة الصحيحة.



وأشار إلى أن «الأنباء» تتألق عاما بعد عام، وتنجح في مواجهة التحديات ومواكبة المتغيرات، واصفا تغطيتها للأحداث خلال أزمة كورونا بالعمل الجبار حيث تواجدت في جميع الأماكن ونقلت ما يجري باحترافية عالية جعلتها مصدرا موثوقا لما يجري وآخر التطورات.



وذكر الهاجري أن «الأنباء» واكبت المتغيرات في المجال الإعلامي من خلال موقعها الإلكتروني المتميز ونقل الأخبار العاجلة وبث فيديوهات قصيرة لتغطياتها ولقاءاتها متضمنة أبرز ما جاء فيها، إلى جانب سبقها في نشر أخبار الترقيات والعلاوات والمكافآت وأسماء طالبي التوظيف من ديوان الخدمة.



مواقف مشرفة



كما بارك الزميل د.عيسى العميري لأسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة وجهها إلى رئاسة التحرير، قال فيها:



الزميل الأستاذ/ يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء.



أتوجه إليكم وإلى جميع العاملين في جريدتنا الغراء «الأنباء» بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة احتفالنا بعيد «الأنباء» العزيزة على قلوب جميع الناس لما لها من سمعة طيبة ومواقف مشرفة عبر تاريخها الحافل بالنجاح والعطاء وحرص القائمين عليها والعاملين فيها على انتهاج خط وطني ثابت أساسه الدفاع عن الكويت وعن مصلحة المواطنين وتبني القضايا الشعبية التي تسهم بتحسين مستويات أبناء الكويت والنهوض بالخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات التنموية والبشرية. وفقكم الله وإلى الأمام دائما.



دور أصيل



كذلك بارك الزميل حماد النومسي لأسرة «الأنباء» برسالة قال فيها:



الزميل الأخ يوسف خالد المرزوق المكرم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء.



تحية طيبة وبعد،،



أتقدم لكم ولكافة الأخوات والاخوة الزميلات والزملاء منتسبي الجريدة بمناسبة عيد «الأنباء» بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، متمنيا لكم ولهم ولـ «الأنباء» مزيدا من الاستمرار والتألق، ومثمنا الدور الرائد الذي تلعبونه وتلعبه «الأنباء» في بناء ثقافة وهوية الإنسان الكويتي والعربي، وشاكرا لكم دوركم الأصيل في خدمة الكويت والأمة بشكل عام.



دمتم بود وتألق.



مصدر موثوق



من جهته، بارك أمين سر جمعية الإعلاميين الزميل د.فهد بجاد الدوسري لأسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الأخ/ يوسف خالد المرزوق المحترم



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الغراء



يسرني أن أشارككم فرحة الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والأربعين لصدور العدد الأول لجريدتنا وجريدة جميع الكويتيين «الأنباء» التي تشرفت بالعمل مع فريقها المميز عدة سنوات كانت بالنسبة لي بمنزلة المدرسة والبيت لما اكتسبته من خبرة ووجدته من ألفة وتعاون مع الإدارة وبين الزملاء الذين كانوا يتميزون بالعمل بروح الفريق الواحد، واضعين توجيهات الإدارة بالدفاع عن كل ما فيه مصلحة أبناء الكويت وتبني القضايا المهمة، إضافة إلى تميز التغطية الإعلامية لجميع المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والبرلمانية محليا وخليجيا وعربيا ودوليا، حيث كانت «الأنباء» ومازالت مصدرا أساسيا وموثوقا للخبر والمعلومة سواء عبر صفحاتها الورقية أو موقعها الإلكتروني المميز مع سرعة النشر والمصداقية.



وتقبلوا منا صادق الدعاء باستمرار النجاح والتميز لـ «الأنباء» ولكم ولجميع الزملاء العاملين فيها لتبقى منارة مضيئة في سماء إعلامنا الراقي.



نشر الوعي



بدوره، شارك الفنان عبدالمحسن الصفار أسرة «الأنباء» فرحة الاحتفال بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



تحية طيبة وبعد،



نبعث إليكم بأصدق آيات التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جريدة «الأنباء»، متمنين لكم ولأسرة الجريدة التوفيق والسداد في مسيرتكم الإعلامية.



ويسعدنا أيضا أن نعرب لكم عن خالص تقديرنا لجهودكم المشهودة في تعزيز العمل الصحافي ونشر الوعي بين أبناء المجتمع، متمنين للجريدة المزيد من النجاح ولكويتنا الغالية دوام الرفعة والازدهار.



كما شاركت أسرة «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» أسرة «الأنباء» الاحتفال بعيدها بالزهور وأطيب الأمنيات بالنجاح الدائم.



مصلحة الوطن



كما هنأ الزميل حمود جميل الياسين أسرة «الأنباء» في عيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



يسعدني أن أتوجه إلى رئاسة تحرير «الأنباء» وأسرة التحرير ولجميع العاملين في جريدة «الأنباء» بخالص التهاني وأطيب الأمنيات باستمرار النجاح والتألق في سماء الإعلام والصحافة، لتبقى «الأنباء» مثالا صادقا ونموذجا قويا في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين كما عهدناها خلال مسيرتها الحافلة بالعطاء لخدمة الكويت في جميع المجالات من خلال تناول القضايا بأسلوب مهني راق وبكل حيادية ونزاهة.



درة الخليج



وتعبيرا منه عن حبه للكويت ولعلاقته الوثيقة بـ «الأنباء» تقدم عبدالعزيز عثمان محمود من أسرة السكرتارية التنفيذية في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية - الإدارة التسويقية - قسم المبيعات بالتهنئة لرئاسة التحرير ببطاقة تهنئة، قال فيها:



«أهنئ السيد الفاضل يوسف خالد المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء» الموقرة، هذا الصرح الكبير والمتميز دوما ولجميع العاملين بالجريدة بمناسبة العيد الـ 47، وأهنئ نفسي كأحد مشتركي هذه الجريدة الغراء.



كما نظم عبدالعزيز عثمان قصيدة في حب الكويت «الكويت درة الخليج» قدم نسخة منها



لـ «الأنباء».



كما هنّأ رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة م.بدر حمد المبارك أسرة «الأنباء» بعيدها الـ 47 برسالة قال فيها:



الأخ الفاضل يوسف خالد يوسف المرزوق المحترم.



رئيس تحرير جريدة «الأنباء».



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



يطيب لنا في الجمعية الكويتية للاسر المتعففة ان نتقدم اليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة مرور 47 عاما على تأسيس جريدة «الأنباء» التي نسأل الله تعالى ان تواصل مسيرتها المتميزة في نشر الكلمة الصادقة والراقية والهادفة خدمة لمجتمعنا وديرتنا وأبناء وطننا، آملين ان تتواصل مسيرتكم الإعلامية ثراء وعطاء.