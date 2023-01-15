علاء مجيد



تراجعت قيمة الأوراق المالية والمسكوكات خلال 2022 بنسبة 3.47% بقيمة 72 مليون دينار لتصل في ديسمبر 2022 بنحو 1.99 مليار دينار مقارنة بـ 2.07 مليار دينار في ديسمبر 2021.

مقسمة إلى 1.97 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.13 مليون دينار.

وعلى المستوى الشهري، فقد ارتفعت مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في ديسمبر الماضي بقيمة 30 مليون وبنسبة 1.5% عن شهر نوفمبر الماضي البالغ 1.97 مليار دينار، فقد ارتفعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال شهر ديسمبر لتصل الى 1.16 مليار دينار مقارنة بـ 1.13 مليار دينار في نوفمبر الماضي.



كما ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت في نهاية ديسمبر الى 633.8 مليون دينار مقارنة بـ 628.34 مليون دينار في نوفمبر الماضي، بينما تراجعت ايضا فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية ديسمبر الماضي 102.7 مليون دينار مقارنة بـ 102.9 مليون دينار في نوفمبر الماضي.



وتراجعت فئة الواحد دينار، حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 47.4 مليون دينار مقارنة بـ 48.54 مليون دينار في نوفمبر الماضي. بينما ارتفعت فئة النصف دينار، فقد بلغت 13.16 مليون دينار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 13.13 مليون دينار في نوفمبر الماضي.

واخيرا، انخفضت فئة الربع دينار، حيث بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 10.75 ملايين دينار مقارنة بـ 11.07 مليون دينار في نوفمبر الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فحافظت خلال شهر ديسمبر على مستويات شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت في شهر ديسمبر 31.13 مليون دينار وهو نفس مستوى شهر نوفمبر الماضي.

وارتفعت فئة 20 فلسا خلال شهر ديسمبر محققة 4.067 ملايين دينار مقارنة بـ 4.066 ملايين دينار بنهاية نوفمبر الماضي.



كما زادت فئة الواحد فلس خلال شهر ديسمبر حيث بلغت بنهاية ديسمبر 12.755 ألف دينار مقارنة بـ 12.754 ألف دينار بنهاية نوفمبر الماضي، بينما بقيت جميع الفئات الأخرى من دون تغير شهري يذكر.