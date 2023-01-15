

كشفت علامة رام التجارية عن مفهومها الذي يحمل اسم رام 1500 ريفوليوشن الكهربائية (BEV)، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES ويقدم المفهوم الجديد رؤية مستقبلية تهدف العلامة التجارية من خلالها إلى إعادة تعريف قطاع شاحنات البيك آب مجددا من خلال مجموعة من المزايا المبتكرة التي ستتوافر في كل شاحنات رام المستقبلية، وبالأخص خلال رحلتها في عالم المركبات الكهربائية.



وستقدم علامة رام مجموعة من الحلول القائمة على الكهرباء بالكامل لتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل، بما في ذلك مفهوم رام 1500 BEV الذي سيعيد تعريف هذه الفئة ضمن القطاع عام 2024. وسيوفر أسطول رام بأكمله حلولا للسيارات الكهربائية بتقنية متقدمة ثورية ورائدة في السنوات المقبلة. ويمثل مفهوم رام 1500 ريفوليوشن BEV الفصل الأول الذي سيميز رام عن منافسيها في فئة المركبات الكهربائية بالمستقبل.



وقال مايك كوفال جونيور، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية «رام» في مجموعة ستيلانتيس: يمثل إطلاق مفهوم رام 1500 ريفوليوشن BEV اقترابنا من تحقيق أمر استثنائي في سجل العلامة التجارية، ويشير بصورة مباشرة إلى الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها ضمن رحلتنا في عالم المركبات الكهربائية. لقد قمنا في رام بإعادة تعريف مفهوم شاحنات البيك أب، وسنعيد الكرة مجددا عبر تجاوز ما يقدمه المنافسون من خلال تقديم أفضل شاحنات البيك أب الكهربائية في السوق.



ويمثل مفهوم رام 1500 ريفوليوشن BEV مساهمة علامة رام في تحقيق خطة Stellantis Dare Forward 2030 الاستراتيجية والتي تهدف إلى تقديم حلول تنقل مبتكرة ونظيفة وآمنة وبأسعار معقولة.



ستعيد رام مجددا تعريف قطاع الشاحنات الصغيرة من خلال نموذج رام 1500 ريفوليوشن BEV عام 2024. وسيكون هذا المفهوم رائدا على عدة أصعدة تهم العملاء أكثر من غيرها وهي المدى، السحب، الحمولة، وزمن الشحن. وسيتوافر المزيد من الأخبار حول إصدار الإنتاج في الأشهر المقبلة. ويقدم مفهوم رام 1500 ريفوليوشن BEV رؤية مذهلة للشاحنات الصغيرة الفاخرة كجزء من مستقبل شاحنات رام. وشرع فريق التصميم الخارجي في إحداث ثورة في قطاع الشاحنات الصغيرة من خلال ابتكار مفهوم عصري للغاية ينضح بالقوة ويحافظ على هدفه وعلى البيئة من حوله.



يتميز مفهوم رام 1500 ريفوليوشن BEV بتصميم خارجي «يجمع بين القوة والجمال» بشكل يلفت الأنظار - مظهر صارم ولكنه جميل. وتزين شارة «R-A-M» متحركة وعصرية الوجه الجديد كليا من رام والذي يتميز بنمط «الشوكة الرنانة» للمصابيح الأمامية المتحركة بإضاءة LED بالكامل. أما الأبواب فقد اعتمد تصميمها على إعادة تصور لفتح بوابات صالون كبير لتظهر مساحة ركاب واسعة من دون عمود B. ودمجت مصابيح LED الساطعة بذكاء في مشاعل المصد الأمامية وتبرز تحسينات الإضاءة من خلال مصابيح LED الخلفية والمتحركة بالكامل والشارات.



ودمجت المزايا المبتكرة بعناية في شتى أجزاء التصميم وتشمل صندوقا خلفيا جديدا يعمل بالكهرباء مع وظيفة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة، يضفي المزيد من الإمكانات ومساحة التخزين. وتشمل الميزات الأخرى التي تعمل بالكهرباء باباً كهربائيا لمنفذ الشحن، ويكون ضمن لوحة الربع الأمامي الجانبية للسائق، وبوابة خلفية تعمل بالكهرباء، ومقابض أبواب مثبتة، ودرجات جانبية تعمل بالطاقة ودرجة خلفية تعمل بالطاقة مع موزع نشط يستكمل القائمة الواسعة من المزايا التي تعمل بالكهرباء.



ويضيء منفذ الشحن في المركبة ويومض أثناء الشحن، كما يشير صوت مسموع إلى التوصيل بالكهرباء وبدء الشحن. يتميز منفذ الشحن بشحن التيار المتناوب من المستوى 1 والمستوى 2 في النصف العلوي وشحن التيار المباشر السريع في النصف السفلي من الشاحن.



وتتضمن ملامح تصميم رام المميزة ذات الإمكانات الإضافية باباً خلفيا كهربائيا متعدد الوظائف وصندوق RamBox أكبر حجما. ويمنح تصميم الهيكل الشبيه بالساعة الرملية الحادة وفتحات العجلات ذات قياس 35 بوصة تصميما جديدا فريدا. كما يتميز مفهوم رام 1500 ريفوليوشن BEV بالقدرة على الاستواء الذاتي فوق عجلات بمقاس 24 بوصة مع أغطية مركزية مضيئة ومثبتة بإحكام. ويتميز التصميم الداخلي الجديد بمواد مستدامة ذات مستويات غير مسبوقة من المرونة والراحة والابتكار، ويعرف مفهوم رام 1500 ريفوليوشن BEV بأنه «بيئة مساحة واحدة»، يستخدم مساحة واحدة مفتوحة من الأمام إلى الخلف تتيح العديد من التشكيلات الداخلية المختلفة. ويعزز سمة «بيئة المساحة الواحدة» تخطيط داخلي جديد يوفر مرونة أكبر في التصميم الداخلي ليسمح للعميل بإضافة وإزالة المقاعد مع توفير مساحة لتهيئة مساحة العمل.



ويعود الفضل في التصميم الداخلي الأكثر اتساعا وطول المقصورة الأكبر إلى هندسة جديدة، بينما يسمح حجم البطارية بحجم بقدرة أكبر للشحن. ويوفر «Ram Track»، نظام تركيب القطر/ والجر الأرضي من رام، مرونة في المقصورة للمقاعد ووحدة التحكم إلى جانب عمليات الربط القابلة للاستخدام أو إمكانات التخزين الأخرى. كما يدمج نظام «Ram Track» في الصندوق الخلفي ما يسمح بمزيد من المرونة من الأمام إلى الخلف.



ومنذ ما يقرب من 50 عاما، قدمت شاحنة Club Cab مع مقاعد الصف الثاني، وبعد نصف قرن، تواصل رام الإضافة على هذه الميزات التي ترسم ملامح الصناعة مع مفهوم 1500 BEV الذي يبشر بميزة جديدة: مقاعد الصف الثالث القابلة للثني. تتميز البوابة الوسطى التي تعمل بالطاقة بمقاعد مثبتة ذات قسم سفلي قابل للإزالة لوضعه في الصندوق الخلفي أو خارج السيارة. وتتيح البوابة الوسطى الكهربائية المرور داخل المركبة (وإلى الصندوق الخلفي) ويمكن أن تتسع لتحميل محتويات بطول يصل حتى 18 قدما مع إغلاق الباب الخلفي.



ويحضر نمط «الشوكة الرنانة» في مفهوم رام 1500 ريفوليوشن BEV من خلال زيادة طول لوحة القيادة ومواصلة هذا الخط إلى البوابة المتوسطة. كما يوفر شاشة تعمل باللمس بالكامل وتتكون من شاشتين بمساحة تصل إلى 28 بوصة لتشكل محورا لتصميم داخلي مجهز بالتكنولوجيا المتقدمة. حيث تتمتع الشاشة السفلية بثلاثة أوضاع مختلفة اعتمادا على المهمة المطلوبة - العرض بالحد الأدنى والعرض الموسع وعرض الشاشة الكاملة - ويمكن إزالتها واستخدامها في مناطق مختلفة من الشاحنة. ويمكن تركيب الشاشة العلوية أيضا في نظام تركيب القطر من رام.



وتجمع مرآة الرؤية الخلفية بين التكنولوجيا الرائدة لتحسين السلامة، والراحة. وتتميز مرآة الرؤية الخلفية بحجم أصغر بدرجة كبيرة من مرايا الشاحنات التقليدية دون التهاون في فعاليتها، وهي مزودة بمجموعة من التقنيات المتطورة، بما في ذلك كاميرا احتياطية ذكية بزاوية 360 درجة ومكبرات صوت وأجهزة استقبال متوافقة مع تطبيقات المساعدة الصوتية مثل Alexa وSiri. وفي حالة الرجوع بالمركبة، تعمل الكاميرا على تجميع الصور من العديد من الكاميرات الأخرى حول الشاحنة، ما يوفر للسائق رؤية بـ 360 درجة على الشاشات الرقمية الداخلية.



وتوفر عجلة القيادة المسطحة من الأعلى والأسفل والقابلة للطي إمساكا يدويا محسنا مع عناصر تحكم في السعة، وشاشات رقمية وشارة «Ram» مضيئة. تمكن تكنولوجيا التمرير باللمس الركاب من ضبط وضعية الحاجب الشمسي أو السقف الكهربائي المظلل مع القدرة على ضبط درجة التعتيم. يتميز السقف الزجاجي الكامل ذو الألواح الكهربائية المظللة وقضبان السقف المدمجة بإضاءة محيطة تعمل من خلال وحدة التحكم العلوية.