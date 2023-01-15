علي إبراهيم



أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض قرارا يلزم من خلاله الشركات المساهمة بأن تضمن في ميزانياتها نسبة 1% من أرباحها السنوية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتستقطع وتورد للمؤسسة سنويا، وذلك من أول يناير الجاري.



ووفقا للقرار الذي حمل رقم 184 لسنة 2022 بتعديل القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، فقد قضى الناهض بإضافة مادة تحت رقم 124 مكررا تتضمن ما يلي «يجب أن تتضمن ميزانية الشركات المساهمة بندا يقضي باحتساب نسبة 1% من الأرباح السنوية الصافية للشركة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقا للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي»، وقضى بأن يتم اقتطاع النسبة المنصوص عليها سنويا وتوريدها للمؤسسة.



يذكر أن المادة الـ 124 ضمن الفصل السابع من اللائحة التنفيذية تتضمن تفاصيل حسابات الشركة وتقضي بـ «يعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن السنة المالية المنتهية، يشتمل على البيانات التي تضعها اللجنة الفنية الدائمة ويصدر بها قرار وزاري يلحق بهذه اللائحة».