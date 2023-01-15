منصور السلطان



واصل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ملاحقة تجار المواد المخدرة، حيث تم ضبط وافدين، الأول من الجنسية الأردنية وضبط في منطقة السالمية وعثر بحوزته على 2000 أمبول من مخدر الماريغوانا وكيلوغرام من الكيميكال وكمية من الشبو، أما المتهم الثاني فهو هندي وضبط في منطقة أبوحليفة وعثر بحوزته على 10 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا. ووجه مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد بإحالة الوافدين والمضبوطات الى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيقات معهما واعترفا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، كما ارفق في ملف الإحالة مبالغ مالية تبين انها حصيلة بيع تزيد على 10 آلاف دينار.



هذا، وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: استمرارا لمتابعة وحرص النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد على تكثيف الحملات الأمنية على مهربي وتجار المواد المخدرة تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في ضبطيتين منفصلتين. ففي الضبطية الأولى وردت معلومات تفيد بأن شخصا من جنسية عربية يحوز مواد مخدرة بقصد الاتجار،



وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات ومتابعة تحركاته وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة، وتم ضبطه وبتفتيشه وتفتيش مسكنه تم العثور على كمية كبيرة من أمبولات زيت الماريغوانا جاهزة للبيع والاستخدام تقدر بنحو 2000 أمبول تقريبا، وكيلوغرام من مادة الكيميكال و20 غراما من مادة الشبو وميزان حساس.



وفي الضبطية الثانية انه أثناء نشاط الادارة العامة لمكافحة المخدرات في البحث والتحري عن مهربي ومروجي المخدرات وردت معلومات تفيد بأن مقيما من جنسية آسيوية يقوم بالاتجار والتعاطي في المواد المخدرة، وبعد التأكد من المعلومات تم استصدار الإذن اللازم من قبل النيابة العامة، وتم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم العثور على نحو 10 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا وميزان حساس ومبلغ مالي متحصلات البيع.