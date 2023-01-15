

عواصم ـ وكالات: عادت تركيا إلى التلويح بشن عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد في الشمال السوري، وذلك عقب تعثر اجتماع وزيري خارجية البلدين استكمالا لمسار التقارب الذي بدأ باجتماع وزيري دفاعهما في موسكو الشهر الماضي، فقد أكد المستشار القريب من الرئاسة التركية ابراهيم قالن أمس، أن شن عملية عسكرية برية في سورية «ممكن في أي وقت»، استحضارا للتهديدات التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان ضد مسلحي قوات سوريا الديموقراطية (قسد) وعمودها الفقري (وحدات حماية الشعب الكردية) لإبعادهم 30 كيلومترا عن الحدود التركية.



وقال قالن لصحافيين من عدة وسائل إعلام أجنبية منها وكالة «فرانس برس»: «نواصل دعم العملية السياسية» التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والسوري علي عباس في موسكو، «لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة».



وتحدث المستشار عن احتمال لقاء جديد بين وزيري دفاع تركيا وسورية يسبق اللقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين.



وأضاف «نريد الأمن على حدودنا»، مشيرا إلى الميليشيات الكردية، وقال أيضا «نحن لا نستهدف أبدا مصالح الدولة السورية ولا المدنيين السوريين».



لكنه لفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سورية عام 2019 «لم يتم الالتزام بها» وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومترا من الحدود كما كان موعودا.



وتأتي التهديدات التركية الجديدة قبل أيام من زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي انتوني بلينكن، حيث أكد أنه سيبحث معه الملف السوري.



وكان الرئيس بشار الأسد اشترط في أول تعليق له على التقارب بين انقرة ودمشق «إنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب».



في المقابل، قالت المصادر إن تركيا اشترطت انسحاب «قسد» من منبج وعين العرب (كوباني) وتل رفعت في ريف حلب.



وعودة المؤسسات الرسمية السورية بديلا عن «قسد»، بما فيها القوات الأمنية وحرس الحدود. وأوضحت أن تركيا أعطت مهلة زمنية لتلبية شروطها، وإلا فإن البديل سيكون عملية عسكرية تشمل المناطق المذكورة.