نشرت الفنانة أصالة على حسابها الخاص عبر «إنستغرام» صورا جديدة من آخر حفلاتها ظهرت فيها على مسرح العلا كشفت من خلالها عن مشاعرها خلال الحفل، وعلقت على الصور بكلمات مؤثرة: «كانت مشاعري فياضة اليوم بجميع تفرعاتها، من زمان ما بكيت عالمسرح، اليوم بكيت وضحكت كتير وفرحت بشكل ذكرني بطفولة كتير كانت حلوة، تركت العنان لمشاعري تروح وتجي متل ما بدها، ومسكت إيد الموسيقى وطرنا اليوم بالعلا، كانت ليلة لا يمكن مهما كترت الليالي أنساها».



وتابعت: «كل الشكر لوزارة الثقافة ممثلة بسمو الأمير الطموح الراقي بدر الفرحان، العلا وكأنها الحلم، زيارتها هدية للروح وسكينة مو عادية، فيها سحر صعب يوصفه الكلام وما بتبينه صورة، لازم العلا تنشاف لتصدق حقيقة جمالها».



وكانت أصالة قد طرحت مؤخرا كليب «سيد الغرام»، بمشاركة أسماء لمنور، وحقق ما يقرب من مليون ونصف مشاهدة بعد طرحه عبر قناة روتانا للصوتيات والمرئيات، على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات محمد المغربي، وألحان المهدي مزين.