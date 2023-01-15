تنتظر باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر مباراة صعبة على أرض رين الرابع، اليوم في ختام المرحلة التاسعة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.



وكان سان جرمان في طريقه لحفاظ مريح على لقبه، قبل ان يسقط أمام وصيفه لنس 1-3 في المرحلة قبل الماضية، فتقلص الفارق بينهما إلى ست نقاط. وبعد تلقيه خسارته الأولى في الموسم على أرض لنس الذي خسر أيضا مرة يتيمة، تواصل سان جرمان مجددا مع الانتصارات على حساب أنجيه 2-0 الأربعاء، في مناسبة رمزية شهدت عودة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج أخيرا بلقب كأس العالم.



ويمكن لتشكيلة فريق العاصمة أن تضم للمرة الأولى منذ نهاية المونديال، ثلاثي الهجوم المرعب ميسي مع كيليان مبابي والبرازيلي نيمار، وذلك بعد عودة مبابي إلى التمارين الخميس اثر حصوله على اجازة. وفي حال عودة «الثلاثي الذهبي» الضارب، ستكون المهمة صعبة لرين الذي تراجعت أصلا مستوياته بعد المونديال وخسر مرتين في آخر ثلاث مباريات.



كما يلتقي اليوم، ليل مع تروا، وانجيه مع كليرمون، ومونبلييه ونانت، وستاد ريمس مع نيس، فيما يحل ستاد بريست ضيفا على تولوز، وكذلك يحل اجاكسيو ضيفا على موناكو، قبل الختام بين رين و«باريس».