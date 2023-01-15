لقن نابولي ضيفه يوفنتوس درسا كرويا وسحقه 5-1 الجمعة وابتعد في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه، وذلك في افتتاح منافسات المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتناوب على تسجيل خماسية نابولي النيجيري فيكتور أوسيمهن هدفين (14 و65)، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (39)، والكوسوفي أمير رحماني (55) والمقدوني الشمالي اليف الماس (72). وسجل للفريق الخاسر الأرجنتيني أنخل دي ماريا (42). وقال أوسيمهن عقب نهاية المباراة في تصريح لشبكة «دازن» للبث التدفقي: «الطريق نحو اللقب مازال طويلا، استحققنا هذا الفوز، وأنا سعيد للفريق بمساهمتي بهدفين وتمريرة حاسمة»، مضيفا نريد المتابعة على المنوال ذاته، التحدث عن السكوديتو، الطريق مازال طويلا، وعلينا متابعة حصد النقاط».وعزز نابولي صدارته برصيد 47 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن ميلان، حامل اللقب، الذي حل ضيفا على ليتشي السبت، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 37 نقطة في المركز الثالث وبات تحت تهديد إنتر الذي يستضيف فيرونا السبت أيضا. ويتربع نابولي على الصدارة منذ المرحلة التاسعة، وخرج من الثلاثة الأوائل مرة وحدة فقط هذا الموسم، عندما تعادل مع ليتشي في المرحلة الرابعة، وكانت المرة الوحيدة التي يهدر فيها النقاط على ملعبه. وخاض نابولي أمام يوفنتوس مباراته الأولى على أرضه في 2023، علما أنه رفع سلسلة انتصاراته المتتالية على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» إلى 10 في جميع المسابقات. ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه بعد اثنين بقيادة الأسطورة الأرجنتيني مارادونا الذي سمي الملعب تيمنا به بعد وفاته في 2020، بعدما قاده الى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990. من جانبه، أشاد مدرب نابولي لوتشانو سباليتي بفوز فريقه قائلا: «بعثنا برسالة إلى أنفسنا، هي أمسية جميلة، لقد لعب الفريق مباراة رائعة بوتيرة عالية للغاية، عرف هذا الفريق كيف يعيد خلق الحب حول هذا القميص، إنهم يستحقون لعب هذا النوع من المباريات وقد حققوا ذلك بالطريقة الصحيحة».وتختتم منافسات الجولة الـ 18 اليوم بلقاء يجمع إمبولي مع سمبدوريا.