هادي العنزي



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مع نظيره الوصل الإماراتي 0-0 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ملعب ستاد زعبيل في إمارة دبي.



ومن المتوقع أن يخوض الفحيحيل ثاني مبارياته الودية مع فريق نادي الشارقة الإماراتي غدا الاثنين، في معسكره التدريبي الذي يمتد لتسعة أيام تحضيرا لمباريات القسم الثاني لدوري زين للدرجة الممتازة، وكأس سمو الأمير. وقد اطمأن مدرب الفحيحيل فراس الخطيب على العديد من العناصر التي شاركت في المباراة الودية مع الوصل، والتي جاءت متوسطة فنيا، وغابت عنها الأهداف، ولعل ذلك يرجع إلى فترة التوقف الطويل للدوري الممتاز.