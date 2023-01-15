

القاهرة - سامي عبدالفتاح



تستعد فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسموحة لجولة نصف نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2021 /2022، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز غدا الاثنين، وفي اليوم التالي يلتقي الأهلي مع سموحة، حيث ستقام المباراتان في ستاد القاهرة، على أن يقام نهائي البطولة بين الفائزين في 3 فبراير.



وأعلن الاتحاد المصري الحصول على موافقة أمنية بحضور 2500 مشجع لكل فريق في لقاءات نصف نهائي الكأس.



وكانت مباريات بطولة كأس مصر قد أقيمت من دون حضور جماهيري في الأدوار السابقة، إلا أن الجهات الأمنية وافقت على طلب اتحاد الكرة بحضور الجماهير بدءا من الدور نصف النهائي.



يذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة، بعد فوزه على الأهلي 2-1 في 21 يوليو الماضي. فيما يحمل الأهلي الرقم القياسي في التتويج برصيد 37 مرة مقابل 28 للزمالك.



وفي مسابقة الدوري، نال الإسماعيلي هزيمة جديدة أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-3 ضمن الجولة 13، فيما تعادل أسوان مع حرس الحدود 1-1، وبالنتيجة نفسها تعادل فاركو وسيراميكا.



وفي بطولة العالم لكرة اليد، نجح منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، في تحقيق الفوز الأول له تاريخيا على نظيره الكرواتي بنتيجة 31-22.

ويعد هذا الفوز هو الأول للفراعنة على المنتخب الكرواتي خلال مسيرة استمرت 28 عاما، حيث تعود أول مواجهة للمنتخبين عام 1995.



وبهذه النتيجة، تصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد نقطتين، بنفس رصيد المنتخب الأميركي الذي تغلب على نظيره المغربي بنتيجة (28-27).