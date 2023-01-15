أعلن البيت الأبيض العثور على خمس صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.



وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الصفحات، التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، تم العثور عليها بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل مؤخرا.



وتضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير، ووثائق أخرى عثر عليها في مكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن.



وقال ساوبر في بيان نقلته شبكة «إيه.بي.سي.نيوز» الأميركية إن مسؤولي وزارة العدل استحوذوا على هذه الوثائق الجديدة.