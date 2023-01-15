بيروت ـ ناجي شربل



ألحق العهد حامل اللقب خسارة أولى بشباب الساحل هذا الموسم 2-1 في المباراة التي أجريت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في افتتاح المرحلة الثانية ذهابا من مجموعة سداسية الأوائل للدوري العام اللبناني الـ63 لكرة القدم.



وقاد العهد في المباراة مديره الفني الجديد السوري رأفت المحمد، حيث افتتح المهاجم الاسكتلندي لي اروين التسجيل مدشنا مسيرته التهديفية مع الفريق الأصفر، بينما عادل فضل عنتر النتيجة لشباب الساحل ثم منح اروين التقدم مجددا للفريق الأصفر قبل نهاية الشوط الأول، كما أشرك العهد في الشوط الثاني لاعبه الجديد جورج فليكس ملكي.



وبموجب قانون الإعارة الذي يفرضه نادي العهد على الفرق التي يعيرها عددا من لاعبيه، لعب الساحل ناقصا حارس مرماه علي ضاهر ومهاجمه زين فران وحسين عواضة.