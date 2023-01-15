في ظل سعي السوريين الدؤوب للبحث عن مصادر إضافية للدخل بعد أن تآكلت قيمة الليرة، وبحثا أيضا عن بدائل للمحروقات يتدفأون بها، انتشرت ظاهرة جمع بقايا الحطب وأغصان الأشجار اليابسة في دمشق وريفها ومناطق سورية أخرى.



ويقول أمجد، الموظف في إحدى بلديات ريف دمشق إنه اتخذ من جمع الحطب مهنة ثالثة تضاف إلى وظيفته الأساسية وعمله الليلي على بسطة لبيع المشروبات الساخنة، حيث يقضي بين 3 و4 ساعات يوميا في شوارع دمشق وحدائقها بحثا عن قطع الخشب والعيدان وأغصان الأشجار اليابسة، لتوفير ما أمكنه من تكاليف التدفئة التي تصل إلى 10 آلاف يوميا على الأقل، بحسب تقرير لموقع «أثر برس».



وقالت سيدة عرفت نفسها بـ «أم ياسمين»، إنها تقصد مكبات النفايات بحثا عن بقايا الخشب التالف لتحويله إلى وقود تشغل فيه مدفأة ببيتها، مشيرة إلى أن خجلها الذي يعتريها عند دخول المكبات يختفي حين تجد عشرات مثلها ينبشن القمامة بحثا عما يباع، بعدما انتشرت ظاهرة «نباشات» القمامة في مكبات دمشق وريفها في الآونة الأخيرة، ليتشاركن المهنة مع الرجال نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية غير المسبوق.



وأضافت «أم ياسمين» أنها تذهب أحيانا إلى مناطق البساتين على أطراف مدينة جرمانا أو طريق المطار، بحثا عن الأغصان المرمية على الأرض، حيث تقوم بجمعها أيا كان حجمها أو سماكتها، فالعيدان الرفيعة يمكن استخدامها كحطب من خلال تحويلها لحزم صغيرة توضع في المدفأة تباعا، بحسب تعبيرها، وهو ما يوفر عليها الكثير من المصاريف مع وصول سعر طن الحطب في بعض المناطق إلى 2 مليون ليرة سورية، ما يعادل إيجار منزل لمدة عام كامل تقريبا.



وذكرت سيدة أخرى أنها تعمل يوميا على جمع الخشب والحطب وكل ما هو قابل للاشتعال، كسعف النخل وثمار الصنوبر والسرو البري التي يمكن أن تستخدم لتشغيل المدافئ، مضيفة أنها تخصص يوم عمل كاملا لجمع الحطب لمنزلها مقابل يومين تجمع فيهما بغرض البيع للجيران، مبينة أنها تبيع ما بين 30 و40 كيلوغراما من ثمار الصنوبر والسرو مقابل 500 ليرة سورية للكيلو بهدف تأمين دخل إضافي لأسرتها.



ونتيجة تردي الوضع المعيشي يعتمد السوريون في الفترة الحالية على بدائل للتدفئة لعدم توافر المازوت والكهرباء ولجأ بعضهم لإشعال الثياب القديمة والبلاستيك وحتى القمامة وآخرين استعانوا فقط بالأغطية لدرء البرد عن أطفالهم لأنهم لا يستطيعون إشعال المدافئ.



في حين لجأ أهالي الغوطة الشرقية لاستخدام الحطب بديلا عن مازوت التدفئة، حيث بلغ سعر كيلو حطب الزيتون الناشف 1800 ليرة سورية، وكيلو حطب الصنوبر بـ 1300 ليرة، وكيلو حطب المشمش والأنقاض الخشبية بـ 2200 ليرة.